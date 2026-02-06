Jennifer Lopez a její zkrášlovací rutina před cvičením vyvolaly reakce

Jennifer Lopez na Instagramu neustále sdílí momenty ze svého každodenního života, od wellness a krásy až po propagaci své značky. Americká hvězda tentokrát rozpoutala skutečnou debatu zveřejněním videa, na kterém se chystá… do posilovny. Kompletní make-up, několik produktů péče o pleť, séra a tvářenka: rituál, který někteří uživatelé internetu považovali za „zcela zbytečný pro cvičení“, zatímco jiní chválili „její profesionalitu a zářivost“.
tutoriál líčení
Ve svém videu je JLo vidět, jak si obléká sportovní oblečení a poté nanáší několik produktů ze své vlastní kosmetické řady. Začíná sérem na krk, poté rozjasňujícím sérem a poté přejde k podkladové bázi, bronzeru, troše krémové tvářenky, řasence a balzámu na rty. Americká herečka, zpěvačka, producentka, tanečnice a podnikatelka popisuje každý krok své rutiny a zdůrazňuje, jak její produkty přispívají k její zářivé pleti a sebevědomí. Závěrem prohlašuje, že se cítí „připravena na den“ a „pohodlně ve své kůži“.
Uživatelé internetu se dělí mezi obdivem a podrážděním
Zatímco mnoho fanoušků chválilo její „vzhled a energii“, někteří uživatelé internetu se videu rychle vysmáli. Několik komentářů zdůraznilo „přehnanou“ povahu její přípravy: „Tohle všechno jen proto, abyste mohla jít do posilovny?“ napsal jeden z uživatelů.
Další hlasy se ozvaly na obranu zpěvačky a tvrdily, že jen propaguje své produkty a že není nic špatného na tom, cítit se krásně, když je nalíčená, i když cvičí. „Ať žije! Pokud ji to motivuje chodit do posilovny, tím lépe,“ argumentoval jeden fanoušek.
Názor odborníků
Dermatologové a kosmetici se obecně shodují, že nošení make-upu při sportu není pro pleť ideální. Make-up – zejména podkladová báze – může pokožku dusit, ucpávat póry a podporovat vznik pupínků, a to nejen díky pocení, ale i kontaktu se zemí a sportovnímu vybavení. Nemluvě o riziku skvrn na oblečení nebo strojích. I když make-up může být způsobem, jak se cítit dobře a sebejistě, každý si může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje: nejdůležitější je cítit se ve své kůži pohodlně, ať už s make-upem nebo bez něj.
Mezi pobavenou kritikou a obdivnými komentáři ilustruje nejnovější video Jennifer Lopez protichůdné vnímání influencerů a celebrit, které mají uživatelé internetu. Zatímco někteří jej vnímají jako „povrchní kult vzhledu“, jiní chválí „ženu, která se plně přijímá ke svému image a úspěchu“. Jedna věc je jistá: JLo se i nadále dostává na titulní stránky novin – a vyvolává rozruch – ať už má nalíčený obličej, nebo ne.