„Nejsem těhotná“: Heidi Klum hovoří o svém přibírání na váze souvisejícím s menopauzou

Léa Michel
heidiklum / Instagram

Heidi Klum, zvyklá na světlo reflektorů a červené koberce, vyvolala po svém výrazném vystoupení na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2025 vlnu spekulací. Německá modelka a moderátorka se ve svém novém dokumentárním seriálu „On & Off the Catwalk“ rozhodla otevřeně promluvit a vysvětlit, že její přibírání na váze jednoduše souvisí s menopauzou – tématem, které je ve světě modelingu stále příliš často tabu.

Upřímná reakce na fámy

Na zahajovacím ceremoniálu 82. ročníku filmového festivalu v Benátkách způsobila Heidi Klum senzaci v růžovo-zlatých korzetových šatech. Velmi rychle si někteří pozorovatelé všimli drobné změny v její postavě, což vyvolalo záplavu komentářů na sociálních sítích. Tváří v tvář těmto spekulacím se hvězda cítila nucena situaci objasnit: „Mnoho lidí říká, že jsem moc tlustá, moc hubená nebo těhotná... ale nejsem těhotná. Jen mám teď trochu větší křivky. Je to menopauza,“ svěřila se upřímně ve svém pořadu vysílaném na ProSieben a Joyn.

V pořadu „Na molu i mimo něj“ Heidi Klum zkoumá vnitřní fungování svého profesního života a zároveň autenticky pojednává o fyzických a emocionálních proměnách, které tuto etapu života doprovázejí.

Menopauza: realita, které stále není dobře porozuměno

Svědectví Heidi Klumové poukazuje na jev, který zažívá mnoho žen kolem padesáti let. Podle kliniky Mayo menopauza často vede k přibírání na váze přibližně 0,7 kilogramu ročně, a to především v důsledku poklesu hladiny estrogenu. Tato hormonální změna podporuje hromadění tuku kolem břicha na úkor boků a stehen.

Nutriční koučka Rosana Parra zdůrazňuje, že tuto změnu často umocňuje stres a nedostatek spánku, které zvyšují hladinu kortizolu a inzulínu, což ztěžuje hubnutí.

Poselství osvobození pro ženy

Otevřenou diskusí o dopadech menopauzy přispívá Heidi Klum k nezbytné normalizaci stárnoucího ženského těla, zejména v odvětví posedlém dokonalostí. Její poselství je součástí širší touhy nově definovat krásu prostřednictvím přijetí všech tvarů, všech věkových kategorií a všech přirozených tělesných změn.

Daleko od stereotypního obrazu supermodelky, Heidi Klum plně přijímá ženu, kterou se stává. Sdílením své zkušenosti nabízí upřímný popis biologické a emocionální reality menopauzy. Její poselství rezonuje jako výzva k toleranci a laskavosti – k sobě samé i k ostatním.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
