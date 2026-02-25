Bella Hadid promluvila o svém boji s lymskou boreliózou

Bella Hadid, která se dlouho objevovala na molech a v módních kampaních, musela svou kariéru náhle ukončit kvůli lymské borelióze, která jí byla diagnostikována v dospívání. Devětadvacetiletá americká modelka, která se v roce 2023 stále zotavuje z intenzivní léčby, nyní vzpomíná, jak se díky této vynucené přestávce cítila „na jedno použití“ v odvětví, kde se vše rychle mění a tváře se vyměňují mrknutím oka.
Vynucená pauza, kvůli které se cítí „na jedno použití“
V rozhovoru se svou sestrou Gigi Bella vysvětluje, že musela téměř rok odmítat téměř všechny smlouvy, zatímco podstupovala intenzivní léčbu lymské boreliózy. Svěřuje se, že ji přemohly emoce a měla pocit, že je „nahraditelná“, jakmile už nebyla k dispozici pro práci.
Tato přestávka ji donutila zpochybnit hluboce zakořeněné přesvědčení: dlouho si myslela, že nemá právo odmítnout práci, že její hodnota závisí na počtu kampaní a módních přehlídek, které přijala. Dnes tvrdí opak: že její „hodnota nemá nic společného s prací“ a že si může vybrat projekty, které jsou v souladu s jejími hodnotami a s lidmi, které „miluje, kterým důvěřuje a respektuje“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Přehodnocení kariéry a stanovení limitů
Bella Hadid vysvětluje, že způsob, jakým pracovala „po léta, nebyl udržitelný“, a dokonce zmínila i období covidu, během kterého sotva zpomalila. Nyní zdůrazňuje potřebu mít „skutečný život“ mimo módu, zejména v Texasu, se svými koňmi a psem – rovnováhu, která jí práci dělá naplňující.
Také vzdává hold Gigi, která jí ukázala důležitost profesních a osobních hranic. Pro Bellu je obrana vlastních potřeb, stejně jako potřeb jejích blízkých a kolegů, součástí pozitivní energie, kterou chce znovuobjevit na place a během focení. Tato nová filozofie jí umožňuje vrátit se do branže s větší perspektivou, aniž by obětovala své zdraví.
Od utrpení k tvorbě: nová výzva pro herečku
Tuto vnitřní proměnu doprovázel i umělecký posun: Bella získala roli v seriálu „The Beauty“, novém seriálu Ryana Murphyho. Showrunner ji vytlačil z její komfortní zóny, zejména tím, že jí nabídl postavu, která se velmi liší od uhlazené představy dokonalé modelky, což sama podporovala tím, že ho žádala, aby na plátně vypadala „unaveněji“ a nedokonaleji.
Vysvětluje, že do role vnesla část své fyzické i psychické bolesti a do herectví vložila roky utrpení spojené s lymskou boreliózou. Pro ni je úspěšné přetvoření této zkoušky v umění hluboce „uspokojivé“, jako způsob, jak znovu získat kontrolu nad příběhem, který jí dlouho unikal.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vyprávěním o svém boji s lymskou boreliózou a pocitu, že je „na jedno použití“, když už nemohla pracovat, Bella Hadid prolomila ticho obklopující zranitelnost modelek. Její rozhodnutí naslouchat svému tělu, říkat ne, znovu se soustředit na lidi, které miluje, a proměnit bolest v kreativitu představuje zlomový bod: bod ženy, která se již nedefinuje pouze svým povoláním, ale také svou odolností, svými omezeními a schopností znovu se objevit.