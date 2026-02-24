Search here...

Pod sluncem tato americká herečka předvádí svůj „přirozený“ vzhled.

Anaëlle G.
Po roce 2025, který byl poznamenán fenomenálním úspěchem filmu „Avatar: Oheň a popel“ a uznáním jako nejvýdělečnější hollywoodská herečka, si Zoe Saldaña dopřává zaslouženou pauzu. Americká herečka, režisérka a producentka, zvyklá na červené koberce a okouzlující vzhled, překvapila o víkendu své fanoušky sdílením série fotografií na Instagramu pořízených během rodinného výletu.

Hvězda a spokojená matka

Na zářivé selfie se hvězda filmů „Strážci Galaxie“ a „Emilia Pérez“ objevuje bez make-upu, vyzbrojena pouze úsměvem a slunečními brýlemi. Její přirozené rysy a zářivá pleť svědčí o vzácné autenticitě v odvětví, kterému často dominují filtry a digitální dokonalost.

Vedle ní sedí její manžel, italský filmový producent Marco Perego-Saldaña, který vypadá uvolněně, oblečený v jednoduché bílé čepici a tričku. Z páru vyzařuje krásné pouto, zachycené v této sérii nadčasových okamžiků. Jsou to zejména tři synové páru – jedenáctiletá dvojčata Cy a Bowie a jejich mladší bratr Zen, kterému je devítiletý – kdo si získal srdce uživatelů internetu.

V několika videích je vidět malou rodinku, jak si užívá zábavu na pláži s dlouhými černými vlasy vlajícími ve větru. Zoe Saldaña, která se často prezentuje jako starostlivá a hrdá matka, nabízí upřímný pohled do svého každodenního života mimo natáčení.

Krása jednoduchosti

Tato slunečná mezihra ilustruje základní trend mezi celebritami: přijmout své přirozené já a oslavovat autentickou krásu. Pro Zoe Saldañu není tato volba zdaleka bezvýznamná. Známá pro svou oddanost rozmanitosti a sebepřijetí nám připomíná, že je možné být zároveň filmovou hvězdou i ženou pevně ukotvenou v realitě.

Zoe Saldaña více než kdy jindy ztělesňuje rovnováhu, kterou mnozí hledají mezi mezinárodním úspěchem a harmonickým rodinným životem: rovnováhu zkušené hvězdy, schopné zářit na jevišti stejně jasně jako v prostých radostech každodenního života. Tyto nenáročné fotografie, prodchnuté radostí a něhou, nám připomínají, že nejkrásnější zářivostí zůstává sdílené štěstí.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
