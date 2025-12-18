Search here...

Ve svých 47 letech se tato herečka jeví svobodnější než kdy jindy.

Extrait du film « L’homme fidèle »

Francouzská módní ikona a otevřená mediální osobnost Laetitia Casta se objevuje na stránkách časopisu ELLE v sérii fotografií, kde spodní prádlo a průsvitné outfity ilustrují ženu osvobozenou od omezení souvisejících s věkem. S jistou důsledností ve své kariéře herečka a modelka ztělesňuje hlas, který zpochybňuje přetrvávající stereotypy obklopující ženskou zralost.

Esteticky příjemné a asertivní focení

V tomto novém čísle časopisu ELLE pózuje Laetitia Casta s jistotou někoho, kdo prošel desetiletími, aniž by podlehl tlaku konformity. S přímým pohledem se objevuje v outfitech, které zdaleka neredukují její image na pouhou estetiku, ale spíše potvrzují osobní pojetí krásy: krásy, která se vyvíjí s časem, aniž by popírala stopy života.

Tyto fotografie připomínají další ikonické momenty její kariéry, jako například obálku časopisu Lui z roku 2019, kde pózovala nahá na skále na Korsice. I zde snímek vyvolal stejný obdiv jako kritiku a ilustroval stále hmatatelné napětí kolem viditelnosti ženského těla, zejména po 40. roce věku.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Publikace sdílená Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Mezi obdivem a zuřivou kritikou

Na sociálních sítích byly reakce rychlé. Zatímco mnoho uživatelů internetu chválilo její svobodu projevu a nadčasovou eleganci – „Nestárnoucí krása“ nebo „Inspirace pro všechny ženy“ – jiní byli inscenací uraženi: „Zase polonahá“ nebo „Snaží se upoutat pozornost“ patřily mezi nejkritičtější komentáře.

Tyto reakce odhalují přetrvávající dvojí metr: to, co je ceněno u takzvaných zralých mužů, je u žen stejného věku často považováno za nevhodné. Tento každodenní sexismus, stále rozšířený v online diskurzu, podtrhuje, jak viditelnost ženských těl zůstává ohraničena rigidními normami: po dosažení určitého věku se skromnost stává očekávanou, ne-li vnucenou.

Kritický hlas proti módnímu průmyslu

Kromě obrázků se Laetitia Casta také vyjadřuje. V díle Madame Figaro diskutuje o excesech módního světa, který důvěrně zná. Odsuzuje zejména tlak na extrémní štíhlost a zdůrazňuje absurditu určitých takzvaných „standardních“ velikostí – někdy srovnatelných s velikostmi dvanáctiletého dítěte – které jsou vnucovány i dospívajícím dívkám.

Kritizuje také ztrátu osobnosti v kapitalistickém systému, který si cení produktivity na úkor jednotlivce. Odmítá vykonstruovaný diskurz pozitivního přístupu k tělu, který je zkreslen od jeho podstaty, a zasazuje se o upřímnější a realističtější přístup k tělesné rozmanitosti.

Volná a koherentní trajektorie

Herečka, matka a veřejná osobnost Laetitia Casta ztělesňuje formu svobody, kterou si nárokuje. Její přístup se zdá být součástí kontinua: přístupu ženy, která vždy prosazovala svou individualitu, a to jak ve svých uměleckých volbách, tak i ve své mediální přítomnosti. Tím, že si váží svého těla takového, jaké je, a vystupuje proti omezujícím normám, otevírá prostor pro reprezentaci žen v jejím věku, které jsou příliš často zobrazovány jako neviditelné nebo karikaturované. Její zjevení není jen momentem komunikace: stává se diskrétním, ale silným politickým gestem proti ageismu a každodennímu sexismu.

Prostřednictvím této nové série fotografií a svých veřejných prohlášení Laetitia Casta nadále dekonstruuje normy vnucované ženám, zejména ty, které se týkají věku a vzhledu.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
Julia Robertsová v 58 letech září i bez make-upu

