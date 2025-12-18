„To je nemožné!“: Tato zpěvačka se dopouští znatelného „módního faux pas“

Americká country zpěvačka a skladatelka Lauren Alaina opět dokázala, že se umí smát sama sobě. Během turné s umělcem Chase Matthewem se čerstvá maminka podělila na Instagramu o veselou scénu: těsně předtím, než vyšla na pódium, zjistila, že má na sobě… dvě úplně odlišné boty! Chyba se virálně stala a vykouzlila úsměv na tváři mnoha jejích fanoušků.
Módní chyba
Před koncertem v Ohiu se Lauren Alaina nevěděla vybrat si dva páry bot: jedny černé a jedny hnědé. Poté, co si je oba vyzkoušela, nakonec odešla z hotelu, aniž by si uvědomila, že má na sobě jedny od každé barvy! Ve videu sdíleném se svými sledujícími zpěvačka se smíchem vypráví o své nehodě: „Chtěla jsem si jen vybrat mezi dvěma botami.“ Její přítel a hudební kolega Chase Matthew, který byl svědkem celé scény, neodolal vtipu: „To snad ne! Veselé Vánoce! Tomu říkáme ‚aftermarket‘ styl,“ než si z ní udělal legraci, že je v „režimu totální maminky“.
Nový život jako matky
Od narození své dcery Beni Doll 11. června 2025 Lauren Alaina často sdílí momenty ze svého každodenního života novopečené matky. Se svým manželem Camem Arnoldem při narození dítěte napsala: „Části mého srdce, o kterých jsem nevěděla, že existují, se otevřely v 8:44 ráno, když tě poprvé položili na mé bříško.“
Tato osobní proměna se odráží i v tom, jak vnímá sama sebe. Na udílení cen Country Music Awards v roce 2025 oslnila na červeném koberci v šatech vyrobených ze střepů zrcadla, které symbolizovaly její nově nabyté sebevědomí. „Moje dcera se ráda dívá na sebe do zrcadla. Když vidím, jak žasne nad svým odrazem, změnil jsem i já svůj pohled na sebe sama,“ svěřila se zpěvačka.
Poselství sebepodceňování a sebelásky
Lauren Alaina proměnila tento krátký okamžik paniky, který se smál a zároveň byl autentický, v pozitivní poselství. Její nehoda připomíná jejím fanouškům, že být nedokonalý je hluboce lidské – a často i mnohem zábavnější. Více než kdy jindy hvězda prosazuje sebevědomí, humor a soucit se sebou samým.
Od svých módních faux pas až po úvahy o mateřství Lauren Alaina ukazuje, že si svým fanouškům zůstává blízká a věrná sama sobě. Ať už vystoupí na pódium v nesourodých botách nebo v symbolických šatech, zpěvačka nadále inspiruje svou upřímností, humorem a jasným pohledem na život – i když na cestě k turné trochu zaváhá.