Julia Robertsová v 58 letech září i bez make-upu

Julia Robertsová znovu dokazuje, že krása není definována umělostí ani věkem. Oscarová herečka z filmu „Pretty Woman“ nedávno sdílela na Instagramu svou fotografii bez make-upu – vzhled, který uchvátil miliony jejích sledujících. Se svou zářivou pletí, oslnivým úsměvem a účesem inspirovaným generací Z odhaluje autentickou a klidnou krásu.
Přirozená a sebevědomá kráska
Na fotografii zveřejněné v polovině prosince pózuje Julia Roberts s nenucenou jednoduchostí: nefiltrovaná pleť, rozpuštěné vlasy rozdělené uprostřed. Herečka má na sobě šedý svetr, náhrdelník z barevných perel a malé, decentní diamanty, symbol její uvolněné elegance. Tento neokázalý vzhled, svět vzdálený třpytivému červenému koberci, zdůrazňuje klidné sebevědomí ženy, která plně přijímá sama sebe.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Oslavované přátelství
Tato fotografie okouzlila fanoušky, a to nejen kvůli poselství, které sděluje. Julia Robertsová vyjadřuje podporu svému příteli, fotografovi Aleximu Lubomirskému, známému svými portréty celebrit a fotografováním britského královského páru Harryho a Meghan. V popisku herečka propaguje svou novou knihu Natura Sacra, jejíž veškerý výtěžek poputuje na charitu „Hope and Play“. Tato štědrá iniciativa dokonale odpovídá laskavé a oddané osobnosti hvězdy.
Jemný konec roku
Po roce, který byl poznamenán intenzivní propagací jejího filmu „After the Hunt“, si Julia Robertsová evidentně užívá chvilku klidu. Daleko od filmových placů a blikajících fotoaparátů se věnuje čtení, trávení času s blízkými a soustředí se na svou osobní pohodu. Nedávno byla spatřena na filmovém festivalu v Benátkách a na udílení filmových cen Gotham Film Awards, kde oslnila ve fialovém obleku. Dnes okouzluje bez zbytečných ozdob: svou zářivou přirozeností, jednoduchostí a nenapodobitelným úsměvem.
Stručně řečeno, Julia Roberts ztělesňuje nadčasovou eleganci lépe než kdy dříve. Tím, že se objevila bez make-upu, vysílá silné poselství: autentická krása nespočívá v dokonalosti, ale v sebepřijetí. Zářící, štědrá a upřímná americká herečka a producentka dokazuje, že kouzlo nebledne, ale jednoduše se vyvíjí.