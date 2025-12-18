Search here...

Julia Robertsová v 58 letech září i bez make-upu

Julia Robertsová znovu dokazuje, že krása není definována umělostí ani věkem. Oscarová herečka z filmu „Pretty Woman“ nedávno sdílela na Instagramu svou fotografii bez make-upu – vzhled, který uchvátil miliony jejích sledujících. Se svou zářivou pletí, oslnivým úsměvem a účesem inspirovaným generací Z odhaluje autentickou a klidnou krásu.

Přirozená a sebevědomá kráska

Na fotografii zveřejněné v polovině prosince pózuje Julia Roberts s nenucenou jednoduchostí: nefiltrovaná pleť, rozpuštěné vlasy rozdělené uprostřed. Herečka má na sobě šedý svetr, náhrdelník z barevných perel a malé, decentní diamanty, symbol její uvolněné elegance. Tento neokázalý vzhled, svět vzdálený třpytivému červenému koberci, zdůrazňuje klidné sebevědomí ženy, která plně přijímá sama sebe.

Oslavované přátelství

Tato fotografie okouzlila fanoušky, a to nejen kvůli poselství, které sděluje. Julia Robertsová vyjadřuje podporu svému příteli, fotografovi Aleximu Lubomirskému, známému svými portréty celebrit a fotografováním britského královského páru Harryho a Meghan. V popisku herečka propaguje svou novou knihu Natura Sacra, jejíž veškerý výtěžek poputuje na charitu „Hope and Play“. Tato štědrá iniciativa dokonale odpovídá laskavé a oddané osobnosti hvězdy.

Jemný konec roku

Po roce, který byl poznamenán intenzivní propagací jejího filmu „After the Hunt“, si Julia Robertsová evidentně užívá chvilku klidu. Daleko od filmových placů a blikajících fotoaparátů se věnuje čtení, trávení času s blízkými a soustředí se na svou osobní pohodu. Nedávno byla spatřena na filmovém festivalu v Benátkách a na udílení filmových cen Gotham Film Awards, kde oslnila ve fialovém obleku. Dnes okouzluje bez zbytečných ozdob: svou zářivou přirozeností, jednoduchostí a nenapodobitelným úsměvem.

Stručně řečeno, Julia Roberts ztělesňuje nadčasovou eleganci lépe než kdy dříve. Tím, že se objevila bez make-upu, vysílá silné poselství: autentická krása nespočívá v dokonalosti, ale v sebepřijetí. Zářící, štědrá a upřímná americká herečka a producentka dokazuje, že kouzlo nebledne, ale jednoduše se vyvíjí.

