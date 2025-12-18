Search here...

Mikrotrenčkot, barevné punčocháče: Madonna znovuobjevuje ikonický vzhled

Dvacet let po ikonickém videoklipu „Hung Up“ Madonna oživila svou extravagantní aerobikovou estetiku na zahájení výstavy svého syna Rocca v Londýně. Královna popu, oblečená v fialových punčocháčích, purpurových rukavicích a modrofialovém mikrotrenčkotu, spojila nostalgii a avantgardu s eleganci.

Živá pocta éře „Confessions“

16. prosince se Madonna v londýnské čtvrti Soho rozhodla pro fialové punčocháče, které přímo připomínají růžovo-fialové body a flitrovaný pásek z videoklipu z roku 2005. Sladěné rukavice a nadměrné brýle dotvořily poctu této „aerobní siluetě“, která znamenala její triumfální návrat na MTV, symbol nezastavitelné popové energie.

Mikrotránek s charakteristickým vzorem Saint Laurent

Vrcholem outfitu byla mini černá kožená motorkářská bunda, odkaz na ikonickou bundu z hudebního videa, kterou pro kolekci Saint Laurent jaro/léto reinterpretoval Anthony Vaccarello. Kabelka s leopardím potiskem 5 to 7 dodala modelu moderní „kočičí“ nádech a dokázala, že Madonna ovládá retrofuturismus jako nikdo jiný.

Náznak blížícího se návratu

Toto vystoupení se shoduje s oznámením vydání pokračování „Confessions on a Dance Floor“, desátého studiového alba Madonny, na kterém se nachází i píseň „Hung Up“. Album nejenže potvrzuje styl 80. a 21. století, který z ní udělal legendu, a proměňuje rodinnou přehlídku v nadčasové módní prohlášení.

Stručně řečeno, Madonna opět dokazuje, že styl je nadčasový a přesahuje nostalgii. Tím, že se s moderní precizností vrací k estetice alba „Hung Up“, dokazuje, že její ikonické vzhledy nejsou pouhé archivy, ale živoucí, dýchající materiály, neustále znovuobjevované. Pro Madonnu je znovuobjevování nepřetržitou disciplínou – a zvládnutým uměním.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Ve svých 47 letech se tato herečka jeví svobodnější než kdy jindy.

