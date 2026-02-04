Search here...

Tato zpěvačka tvrdí, že děti nechce, a čelí nevhodným reakcím.

@charli_xcx/Instagram

Zpěvačka Charli XCX se nedávno ocitla v centru kontroverze poté, co se v podcastu s americkým hercem, režisérem a producentem Jasonem Batemanem zeptal na její touhu mít děti a naznačil, že by si to mohla rozmyslet. Navzdory její jasné odpovědi – Charli XCX děti nechce – a skutečnosti, že je vdaná, hercovy poznámky vyvolaly vlnu kritiky na sociálních sítích a zdůraznily přetrvávající sexistický tlak na ženy.

Kontroverzní výměna názorů v podcastu SmartLess

Během nedávné epizody podcastu SmartLess , který moderovali americký herec, režisér a producent Jason Bateman, americký herec a producent Sean Hayes a kanadsko-americký herec Will Arnett, byla Charli XCX hostem na propagaci svého filmu „The Moment“. Jason Bateman, otec dvou dětí, se jí přímo zeptal, zda by chtěla mít jedno nebo více dětí, s odkazem na historii své vlastní rodiny. Když otevřeně odpověděla : „Opravdu děti nechci,“ Jason Bateman na ni naléhal a vysvětlil, že jeho žena kvůli němu změnila názor, a dodal: „Mohla by sis někoho najít.“

Okamžitá reakce od Charli XCX

Charli XCX zdvořile opraví Jasona Batemana a upřesní: „No, jsem vdaná,“ s odkazem na své manželství s Georgem Danielem z kapely „The 1975“. Jason Bateman odpoví veselým vtipem: „Měl bych si jednou přečíst noviny,“ než se pozastaví nad „budoucím manželem“. I když tato výměna zůstává v kontextu podcastu – kde se moderátoři nečekaně setkávají s hostem – humorná – zdůrazňuje nedostatek přípravy a důraz na osobní téma.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Charli (@charli_xcx)

Kritika a reakce na sociálních sítích

Výňatky z rozhovoru se rychle staly virálními a vyvolaly na internetu rozsáhlé pobouření. Fanoušci Charli XCX a další uživatelé internetu popsali Jasonovy Batemanovy poznámky jako „odporné“ a „velmi drsný poslechový zážitek“ a odsuzovali společenský tlak na ženy, aby měly děti. Komentáře na X (dříve Twitter) a Redditu zdůraznily dvojí metr: mužům se nikdy nekladou takové přímé otázky a ženy jsou systematicky tlačeny, aby „změnily názor“ na mateřství.

Širší debata o společenském tlaku

Tato událost znovu rozpoutala diskusi o genderových očekáváních v zábavním průmyslu i mimo něj. Charli XCX, známá svou otevřeností, často hovořila o svém rozhodnutí nemít děti a pouhé pojmenování hypotetického dítěte vnímala jako „nejvíc cool na tom“. Tyto nevhodné reakce připomínají, že slavné ženy, i když jsou vdané a profesionálně úspěšné, si na rozdíl od svých mužských protějšků stále musí ospravedlňovat svá životní rozhodnutí.

Případ Charli XCX a Jasona Batemana dokonale ilustruje, jak se zdánlivě neškodný problém může rozrůst ve velkou kontroverzi, pokud jde o autonomii žen v otázkách mateřství. Kritika namířená proti Jasonu Batemanovi zdůrazňuje hluboce zakořeněné znepokojení: je načase přestat předpokládat, že všechny ženy se musí přizpůsobit tradičnímu modelu rodiny. Charli XCX nám svou reakcí připomíná, že osobní volba má přednost před společenskými očekáváními.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
