Je jí 29 let a díky své unikátní firmě se už stala miliardářkou.

Brazilka Luana Lopes Lara se ve svých pouhých 29 letech zapsala do historie jako nejmladší miliardářka, která si podle časopisu Forbes vydělala majetek sama. Je spoluzakladatelkou legální online sázkové platformy Kalshi a ztělesňuje novou generaci průlomových podnikatelek.
Od klasického tance k MIT: neobyčejná cesta
Luana Lopes Lara se narodila v Brazílii do skromné rodiny – matka byla učitelkou matematiky a otec inženýrem – a zpočátku se věnovala kariéře profesionální baletky v Rakousku. Změnila směr a zapsala se na prestižní MIT (Massachusetts Institute of Technology, americký výzkumný institut a univerzita specializující se na vědu a technologie), kde se setkala se svým budoucím obchodním partnerem Tarekem Mansourem. Společně absolvovali obchodní stáž v New Yorku, zkušenost, která inspirovala Kalshi: platformu pro právní predikci událostí z reálného světa.
Kalshi: Legální sázení na aktuální události
Společnost Kalshi, založená v roce 2021, umožňuje uživatelům sázet na reálné události – počasí, volby, výsledky Oscarů – prostřednictvím infrastruktury regulované Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Během pouhých několika měsíců platforma zaznamenala explozivní růst: pětinásobný nárůst objemu obchodů a ocenění 11 miliard dolarů. Luana a Tarek vlastní každý 12 % společnosti, což představuje odhadovaný majetek ve výši 1,3 miliardy dolarů.
Úspěch bez dědictví a sítí
Luana Lopes Lara neměla žádný počáteční kapitál ani privilegované sítě kontaktů. Pocházela ze skromného prostředí a svou cestu si vydobyla zásluhami, inovací a vizí. Kalshi způsobuje revoluci ve světě predikčních trhů tím, že je zpřístupňuje široké veřejnosti, zatímco dříve byly vyhrazeny pouze finanční elitě. Úspěch platformy se zrychlil, zejména po amerických volbách, které vyvolaly prudký nárůst registrací.
Generační postava, symbol inkluzivnějšího technologického průmyslu
V roce 2025 se Luana dostala na seznam nejbohatších lidí světa časopisu Forbes a předčila ikonické osobnosti, jako je americká inženýrka Lucy Guo (Scale AI) a dokonce i zpěvačka Taylor Swift. S Kalshi, 2 miliony uživatelů a transakcemi v hodnotě miliard dolarů se stala vzorem pro celou generaci žen v technologickém průmyslu. Její cesta – od tanečního pódia až po vrcholy financí – ztělesňuje novou podnikatelskou vizi, která je daleko od tradičních standardů zděděného kapitalismu.
Kariéra Luany Lopes Lary silně ilustruje, že odvaha, zvědavost a vytrvalost mohou předefinovat pravidla úspěchu, a to i v historicky uzavřených odvětvích. Vybudováním společnosti Kalshi na průsečíku technologií, financí a regulace Luana Lopes Lara dokázala víc než jen vytvořit miliardovou společnost; vydláždila cestu k novému, dostupnějšímu a inkluzivnějšímu způsobu podnikání.