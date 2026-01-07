Search here...

Hailey Bieber, maminka v plavkách, která zapaluje sociální média.

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber zahájila rok 2026 slunečnou a stylovou. Americká modelka a podnikatelka nedávno zveřejnila sérii fotografií ze své tropické rodinné dovolené, které si rychle získaly pozornost jejích fanoušků. Během několika hodin snímky upoutaly pozornost jejích sledujících, kteří byli okouzleni jejími módními volbami.

Outfit s leopardím vzorem, který upoutá pozornost každého

V centru pozornosti tohoto příspěvku se rychle objevily jednodílné šaty s leopardím vzorem, které se staly ústředním prvkem celé série. Šaty zdobené výstřihy kombinují hluboký výstřih s odhalenými zády a kříženým šněrováním vpředu, které vytváří grafické otvory na poprsí. Krátký střih lichotí její postavě a zároveň zdůrazňuje pas. Hailey Bieber, věrná svému minimalistickému stylu, k příspěvku jednoduše přidala „ready!“ a nechala obrázky mluvit samy za sebe.

Stylový a elegantní plážový vzhled

Na jiné fotografii se čerstvá maminka objevuje v podobně strukturovaném černém topu s centrálním šněrováním a hlubokým výstřihem. Rozdíl dělají detaily: top doplňuje decentními šperky, včetně kruhových náušnic a diamantových ozdob, které outfitu dodávají nádech elegance, aniž by ho zahlcovaly. Celá série klade důraz na vytříbenou estetiku: hry světla, tropické pozadí a těsné rámování evokují spíše focení z editoriálu než jednoduché fotoalbum z dovolené.

Nadšené reakce byly okamžité. Mezi komentáři nechyběly: „stylová máma“ a „nádherná“. Její fanoušci chválili jak její smysl pro styl, tak sebevědomí, které z ní vyzařuje.

Ať už je to dovolená nebo ne, Hailey Bieber znovu potvrzuje své postavení nepostradatelné módní reference, nyní i jako mladá matka.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
