V šatech „máslově žluté“ tato španělská modelka přitahuje pozornost zářivým vzhledem.

Nizozemsko-španělská modelka Cindy Kimberly nadále inspiruje módní scénu outfitem, který dokonale odráží jednu z nejžhavějších barev sezóny. V nedávném příspěvku na Instagramu se objevila v krátkých, máslově žlutých šatech, jemném a zářivém odstínu, který se postupně stává nedílnou součástí letního šatníku.
Máslově žlutá, vlajková barva od roku 2025
Cindy Kimberly, fotografovaná venku, sedí na lavičce ze světlého dřeva a volí čistou siluetu, která zdůrazňuje jednoduchost střihu. Šaty, členěné řadou knoflíků a lehce nafoukanými rukávy, evokují minimalistickou estetiku a zároveň zdůrazňují přirozenou eleganci vzhledu. Od roku 2025 se máslově žlutá etablovala jako jeden z nejvýraznějších odstínů v módních kolekcích. Je decentnější než zářivě žlutá a vyniká svým jemným vzhledem, často spojovaným s lehkými a letními siluetami.
Tento odstín je součástí širšího trendu, který upřednostňuje jemné, snadno kombinovatelné palety. Máslově žlutá se obzvláště dobře hodí k neutrálním tónům, jako je bílá, béžová nebo krémová, a vytváří tak zářivé, ale zároveň decentní vzhled. Rostoucí přítomnost této barvy na molech a sociálních sítích naznačuje, že bude i nadále silným trendem po celé léto 2026. Je přizpůsobitelná různým látkám a stejně dobře vypadá na splývavých šatech, strukturovaných outfitech a doplňcích.
Přirozená estetika, která oslovuje uživatele internetu
Na fotografiích, které zveřejnila Cindy Kimberly, je styling záměrně jednoduchý: růžový make-up, vyčesané vlasy a minimalistické doplňky. Tento přístup zdůrazňuje střih šatů a jemnost barev, čímž posiluje dojem vizuální vyváženosti. K atmosféře vzhledu přispívá i okolí. Přirozené světlo a světlé tóny prostředí zdůrazňují letní nádech siluety. Uživatelé internetu na příspěvek rychle zareagovali a chválili styl, který je moderní i nadčasový zároveň.
Těmito máslově žlutými šaty Cindy Kimberly dokonale ilustruje trend jemných, zářivých barev. Tento decentní odstín, který je již velmi populární od roku 2025, by měl pokračovat ve své dominanci i v létě 2026, což potvrzuje zájem o elegantní a snadno nositelné palety.