Nečekaný vzhled Demi Lovato s horním dílem bikin pod tričkem je fascinující.

Fabienne Ba.
@ddlovato / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato přitahuje pozornost novým stylem, v němž zkoumá estetiku založenou na vrstvení kontrastních kousků. Ve videu zveřejněném na jejích sociálních sítích zvolila „hybridní“ styl, který kombinuje městskou módu s výraznými průsvitnými látkami.

Vrchní díl plavek přeměněný na módní kousek

Srdcem tohoto vzhledu je černý trojúhelníkový vrchní díl bikin (nebo podprsenka bez kostic) nošený pod poloprůhledným černým tričkem s dlouhým rukávem. Tato kombinace vytváří vizuální efekt, který spojuje ležérní oblečení se sofistikovanějším stylem. Průsvitnost trička dodává jemně sugestivní rozměr, aniž by byla okázalá, a hraje si s kontrastem mezi tím, co je odhaleno, a tím, co zůstává skryto. Volba černé barvy zároveň posiluje jednotu siluety a zároveň zdůrazňuje objem a texturu.

V závislosti na použitých materiálech – lehká bavlna, síťovina nebo jemný žerzej – se efekt může pohybovat od čistého minimalismu až po grafičtější estetiku. Tento typ kombinace se shoduje se současným stylem, kde je intimita odhalena fragmentárně a kde spodní prádlo již není pouze skryté, ale integrované jako kompoziční prvek. Konečný výsledek tak osciluje mezi kontrolovanou jednoduchostí a decentní sofistikovaností a ponechává dostatek prostoru pro osobitý přístup a způsob nošení celého outfitu.

Monochromatická silueta s rockovým duchem

Demi Lovato doplňuje svůj outfit černými koženými kalhotami a kozačkami po kolena, čímž podtrhuje celkovou výraznou estetiku. Volba celočerného vzhledu zdůrazňuje vizuální dopad vrstvení a vytváří souvislou, téměř sošnou siluetu, kde každý kus jako by rozšiřoval ten předchozí. Kůže dodává texturovaný a lehce lesklý rozměr, který kontrastuje s jemností průsvitného vršku a posiluje rovnováhu mezi plynulostí a strukturou. Kozačky po kolena pak celkový vzhled upevňují a dodávají mu silnější nádech.

Tento typ kombinace pohrává s formou kontrolovaného „stylového radikalismu“, kde siluety zůstávají jednoduché, ale materiály hrají klíčovou roli. Tento styl je součástí širšího trendu, který mísí kódy streetwearu s odvážnějšími inspiracemi a čerpá jak z pódiových siluet, tak z grungeových nebo modernizovaných rockových vlivů. Celkový efekt odráží silné hledání osobního vyjádření, kde se oblečení stává nástrojem pro vyjádření postoje stejně jako estetickou volbou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Demi Lovato (@ddlovato)

Rychlá reakce na sociálních sítích

Příspěvek se rychle rozšířil po internetu a vyvolal řadu reakcí. Uživatelé internetu komentovali spíše originalitu kombinace krajky a průhledného trička než překvapení a také způsob, jakým jsou tyto kousky, obvykle spojované s odlišnými světy, zde sloučeny do jednoho souvislého celku.

Tento typ vzhledu potvrzuje rostoucí zájem o „hybridní“ styly a nečekané kombinace, kde se hranice mezi spodním prádlem, konfekcí a výraznými kousky stále více stírají. Kromě trendového efektu tato online recepce také ilustruje, jak sociální média zesilují odvážné stylistické volby a transformují outfit ve skutečné téma estetické a kulturní diskuse.

Tímto outfitem, který kombinuje horní díl bikin a průsvitné tričko, Demi Lovato přijímá současný módní trend, který si zakládá na kontrastech a vrstvení. Tento look opět ilustruje stylistickou svobodu, které se celebrity těší na sociálních sítích.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
