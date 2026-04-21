V 63 letech herečka Michelle Yeoh překvapuje „radikální“ proměnou vlasů

Malajská herečka a producentka Michelle Yeoh nedávno na slavnostním předávání cen Breakthrough Prize 2026 v Santa Monice strhla pozornost. Je známá svými charakteristickými dlouhými tmavými vlasy a všechny překvapila dramatickou proměnou.

Retro blond mikádo, které boří pravidla

Sbohem svým ikonickým dlouhým hnědým vlasům: Michelle Yeoh zvolila krátký bob v zářivém medově blond odstínu, sahající až k bradě. Tento účes, charakterizovaný pěšinou na straně a vlnami na prstech, čerpá přímou inspiraci z elegantní estetiky starého Hollywoodu. Vzhled také evokuje její postavu Madame Morrible ve filmu „Wicked“ a zároveň dodává vlasům modernější nádech díky záměrně tmavším odrostům, které vytvářejí jemný kontrast.

Perfektně provedené kosmetické ošetření a styling

Aby herečka tuto proměnu doplnila, zvolila sofistikovaný make-up: intenzivní černé oční linky a duhově růžové odstíny na očních víčkách, rtech a lícních kostech. Pro svůj outfit zvolila Michelle Yeoh působivou a elegantní siluetu se strukturovaným tmavým oblekem se saténovými klopami. Tato „power dressingová“ volba kontrastuje s jemností její nové barvy vlasů a umocňuje celkový vizuální dojem.

Transformace, která ilustruje silnou stylistickou svobodu

Touto vlasovou transformací Michelle Yeoh opět demonstruje svou schopnost znovuobjevit se. Hraje si s kodexem věku a elegance a volí účesy, které spojují retro odkazy s modernou. Tato transformace je součástí širšího trendu, kdy filmové ikony již neváhají experimentovat, ať už v oblasti módy nebo krásy, a tím prosazují naprostou stylistickou svobodu.

Michelle Yeoh se stala jednou ze svých nejvýraznějších prezentací, když vyměnila svůj charakteristický účes za retro blond mikádo. Tato vlasová transformace potvrdila, že odvážnost a elegance jsou nadčasové a že každý detail se může stát silným stylovým prohlášením na červeném koberci.

Herečka Emily Blunt oslňuje v elegantních šatech zdobených 400 perlami

Britsko-americká herečka Emily Blunt nedávno na newyorské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ udělala pozoruhodný dojem. V Lincoln...

V 57 letech se herečka Lucy Liu odvážila obléknout ty nejfascinující malé černé šaty současnosti.

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu nedávno zaujala pozornost všech na newyorské premiéře filmu „Ďábel...

Uprostřed safari si Dua Lipa užívá cvičení, které nezůstane bez povšimnutí.

Ani uprostřed safari dobrodružství se zpěvačka a skladatelka Dua Lipa zjevně nevzdala své fitness rutiny. Na Instagramu sdílela...

Šaty a střih zpěvačky Christiny Aguilery způsobily na červeném koberci senzaci.

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera nepřijela na udílení ceny Breakthrough Prize 2026 jen proto, aby se tam...

Anne Hathaway zaujala v objemných červených šatech

Dvacet let po ztvárnění Andyho Sachse ve filmu „Ďábel nosí Pradu“ americká herečka Anne Hathawayová i nadále září...

„Prožívala jsem noční můru“: Herečka z Bridgertonu prolomila mlčení o svém duševním zdraví

Britská herečka Ruby Barker, známá veřejnosti díky roli v seriálu „Bridgerton“, se rozhodla otevřeně hovořit o své obtížné...