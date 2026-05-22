Herečka Emily Blunt má minimalistický vzhled v „slip dress“

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Britská herečka Emily Blunt se obzvláště výrazně objevila na speciální projekci, kde předvedla minimalistický, ale zároveň decentně odkazující styl. Zvolila dlouhé, slonovinově modré šaty s čistým střihem, které jemně reinterpretují estetiku 90. let v rozhodně moderní a sofistikované verzi.

Slonovinové šaty s volným střihem

Ústředním prvkem tohoto vzhledu jsou dlouhé saténové maxi šaty v zářivé slonovinové barvě, které se dokonale hodí na jaro. Pečlivě vyrobený živůtek se vyznačuje splývavými panely, které strukturují siluetu, aniž by ji stahovaly. Hladké splývání saténu splývá až k podlaze, kde se rozšiřuje do jemně skládané sukně, která se rozprostírá u nohou. Tato rafinovaná konstrukce zdůrazňuje krásu látky a preciznost střihu.

Vpředu dodává hluboký top s výstřihem do V siluetě romantický nádech, připomínající šaty bez rukávů. Dvě velmi tenká špagetová ramínka jemně drží oděv na místě přes ramena. Tyto dva prvky dodávají outfitu moderní nádech a zároveň zachovávají pozoruhodně jednoduchý design.

Jemné zlaté doplňky

Emily Blunt tento outfit doplnila vrstevnatým outfitem s mohutnými zlatými řetízky přes dekolt a sladěným prstenem. Celý outfit doplnily bílé páskové sandály, které dokonale doplňovaly slonovinovou barvu šatů. Vlasy upravené do jemných, přirozených vln rámovaly její obličej, který byl záměrně nalíčený zářivým líčením.

Tímto vystoupením Emily Blunt potvrzuje svůj talent pro čisté, pečlivě komponované siluety. Ukázka minimalistického stylu, kde každý detail nachází své dokonalé místo a přispívá k celkové rovnováze.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Herečka Lisa Rinna v 62 letech vypadá po proměně vlasů k nepoznání.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Herečka Lisa Rinna v 62 letech vypadá po proměně vlasů k nepoznání.

Americká herečka Lisa Rinna i nadále dělá na červeném koberci senzaci svým neustále se měnícím vzhledem. Na galavečeru...

„Vypadá divně“: Kostým Tildy Swintonové rozdělil uživatele internetu

Červený koberec filmového festivalu v Cannes je každoročně přehlídkou honosných rób a výjimečných šperků. Letos se britská herečka...

Bella Hadid se vrací na červený koberec ve vintage šatech a dělá senzaci

Americká modelka Bella Hadid si i nadále udržuje svou stopu na mezinárodním červeném koberci. Na nedávné a hojně...

V elegantních šatech přitahuje Penélope Cruz všechny pohledy na červeném koberci

Desátý den filmového festivalu v Cannes 2026 se na červeném koberci opět sešly některé z nejvýraznějších osobností 79....

Demi Moore překvapuje novým účesem ve velkolepých šatech

Americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore pokračovala ve své sérii prestižních vystoupení na filmovém festivalu v Cannes...

„Podmanivé kouzlo“: Billie Eilish fascinuje v tlumeném osvětlení

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Billie Eilish právě sdílela na svém instagramovém účtu novou sérii fotografií, která rychle...