Herečka Emily Blunt má minimalistický vzhled v „slip dress“

Britská herečka Emily Blunt se obzvláště výrazně objevila na speciální projekci, kde předvedla minimalistický, ale zároveň decentně odkazující styl. Zvolila dlouhé, slonovinově modré šaty s čistým střihem, které jemně reinterpretují estetiku 90. let v rozhodně moderní a sofistikované verzi.
Slonovinové šaty s volným střihem
Ústředním prvkem tohoto vzhledu jsou dlouhé saténové maxi šaty v zářivé slonovinové barvě, které se dokonale hodí na jaro. Pečlivě vyrobený živůtek se vyznačuje splývavými panely, které strukturují siluetu, aniž by ji stahovaly. Hladké splývání saténu splývá až k podlaze, kde se rozšiřuje do jemně skládané sukně, která se rozprostírá u nohou. Tato rafinovaná konstrukce zdůrazňuje krásu látky a preciznost střihu.
Vpředu dodává hluboký top s výstřihem do V siluetě romantický nádech, připomínající šaty bez rukávů. Dvě velmi tenká špagetová ramínka jemně drží oděv na místě přes ramena. Tyto dva prvky dodávají outfitu moderní nádech a zároveň zachovávají pozoruhodně jednoduchý design.
Emily Blunt se včera zúčastnila promítání druhé série seriálu "Rivals" po boku své sestry Felicity Blunt. pic.twitter.com/wDWZgu1w9Q
— Soubory Emily Blunt 👽 (@emilybluntfiles) 19. května 2026
Jemné zlaté doplňky
Emily Blunt tento outfit doplnila vrstevnatým outfitem s mohutnými zlatými řetízky přes dekolt a sladěným prstenem. Celý outfit doplnily bílé páskové sandály, které dokonale doplňovaly slonovinovou barvu šatů. Vlasy upravené do jemných, přirozených vln rámovaly její obličej, který byl záměrně nalíčený zářivým líčením.
Tímto vystoupením Emily Blunt potvrzuje svůj talent pro čisté, pečlivě komponované siluety. Ukázka minimalistického stylu, kde každý detail nachází své dokonalé místo a přispívá k celkové rovnováze.