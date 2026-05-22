Herečka Lisa Rinna v 62 letech vypadá po proměně vlasů k nepoznání.

Americká herečka Lisa Rinna i nadále dělá na červeném koberci senzaci svým neustále se měnícím vzhledem. Na galavečeru amfAR v Cannes se objevila s účesem, který se radikálně lišil od jejího typického krátkého hnědého střihu. S objemnými platinovo blond vlasy, retro nádechem a velkolepými šaty otočila hlavy svým výrazným vzhledem.
Lisa Rinna překvapuje retro platinovou blond účesem
Lisa Rinna, známá již léta pro svůj charakteristický krátký hnědý sestřih, překvapila všechny, když se na galavečeru amfAR v Cannes objevila s působivým objemným platinovo blond účesem (parukou). Zvolila retro bouffant bob, inspirovaný elegantními siluetami minulých desetiletí.
Tato vlasová „transformace“ ostře kontrastovala s jejím obvyklým stylem a dále zdůrazňovala její výrazný make-up. S vlasy staženými dozadu a téměř bílými se Lisa Rinna chlubila radikálně odlišným vzhledem, až do té míry, že ji někteří pozorovatelé téměř nepoznávali.
Metalické šaty pro galavečer amfAR
Aby Lisa Rinna tuto proměnu krásy doplnila, zvolila couture šaty od Kevina Germaniera. Vícebarevná kreace mísila odstíny modré, zelené, žluté a fialové s metalickým efektem připomínajícím třpytivé ofiny.
Outfit, vyrobený z recyklovaných materiálů podle několika specializovaných médií, se vyznačoval také korálkovými detaily a velmi výraznými strukturovanými rameny. Celý komplet doplňovaly šperky osázené diamanty a stříbrné boty na platformě, které umocňovaly teatrální aspekt siluety.
Týden ve znamení několika proměn krásy
Tato účast v Cannes nebyla první vlasovou proměnou Lisy Rinny v posledních dnech. Jen o pár dní dříve už všechny překvapila na premiéře v Los Angeles velmi krátkými blond kudrlinami v jiném retro stylu.
Pak se na další akci konané během filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) rozhodla pro černý mikádo s „mokrým vzhledem“, vytvořený s pomocí návrhářky paruk Sofie Laskar. Během jednoho týdne tak Lisa Rinna podstoupila řadu změn barvy vlasů a účesu, čímž potvrdila svou zálibu v „estetických proměnách“.
Módní ikona, která ráda riskuje
Lisa Rinna se již několik let stala velmi sledovanou osobností díky svým módním a kosmetickým preferencím. Je známá svým extravagantním vzhledem a vypracovanými postavami a neváhá experimentovat s účesy, líčením ani velkolepými outfity.
Její vystoupení na červeném koberci pravidelně vyvolávají reakce na sociálních sítích, kde někteří uživatelé chválí její „stylovou troufalost“, zatímco jiní jsou překvapeni jejími opakovanými proměnami.
Galavečer amfAR, událost, kterou si celebrity v Cannes nesmí nechat ujít
Galavečer amfAR každoročně během filmového festivalu v Cannes spojuje řadu osobností ze světa filmu, módy a zábavy. Tato charitativní akce je známá jak pro své fundraisingové úsilí na výzkum HIV, tak pro své velkolepé módní vystoupení. Mezi celebritami přítomnými na ročníku 2026, který se vyznačoval mnoha výraznými proměnami krásy, byla i Lisa Rinna.
Díky svému platinovo blond vzhledu a třpytivým šatům se Lise Rinna podařilo vyniknout na akci, která už tak byla plná velkolepých vystoupení. Retro platinovo blond účes, grafický make-up a zářivé metalické šaty opět potvrdily svou zálibu v „velkolepém“ vzhledu.