„Vypadá divně“: Kostým Tildy Swintonové rozdělil uživatele internetu

Červený koberec filmového festivalu v Cannes je každoročně přehlídkou honosných rób a výjimečných šperků. Letos se britská herečka a producentka Tilda Swinton rozhodla porušit tradici. Na promítání filmu „La Bola Negra“ na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) se objevila v atypickém modrobílém outfitu, který se od klasických dlouhých šatů značně liší.

Vzhled, který jde proti proudu

Na červeném koberci v Cannes, kde zůstávají normou dlouhé černé šaty s „decentním“ výstřihem, zvolila Tilda Swinton dvoudílný outfit, který se skládal ze strukturovaného topu a kalhot s širokými nohavicemi. Je pozoruhodné, že její siluetu nezdobily žádné diamanty ani velkolepé šperky, což je odchylka od obvyklého oděvu z Croisette. Tato volba vyniká ve světě, kde je „okázalý“ luxus často normou.

Modrobílý soubor inspirovaný japonskou poezií

Soubor, který nosí Tilda Swinton, pochází z kolekce haute couture pro jaro 2026 významného francouzského módního domu. Jeho charakteristickým rysem? Inspirace čerpaná přímo z japonské poezie haiku. Umělecký ředitel domu se inspiroval verši evokujícími prchavou krásu ptáka těsně před letem. Pták, symbol svobody a bezmezných hranic, vedl celý design tohoto kusu. Přechod od modré k bílé, který zdobí horní část souboru, poeticky ilustruje tento let v estetice, která je zároveň éterická i konceptuální.

Sametový povrch připomínající peří

Tento výtvor se vyznačuje zejména hedvábným sametovým povrchem, který vytváří vizuální iluzi ptačího peří. Toto decentní a rafinované použití materiálu dodává kusu téměř hmatový rozměr a posiluje metaforu svobody, která je pro návrhářku tak drahá. Tilda Swinton tento outfit doplnila lodičkami v šedé barvě a prstenem ze žlutého zlata, a decentní volbou doplňků, které umožňují tomuto ústřednímu prvku vyniknout.

Pohled, který rozděluje uživatele internetu

Tento vzhled se nesetkal s všeobecně pozitivním ohlasem. „Vypadá divně,“ komentovalo mnoho uživatelů internetu. Jiní však chválili Tildu Swintonovou za její odvahu a uměleckou konzistenci, za to, že zůstala sama sebou. Online reakce opět připomínají, jak často jsou ženská těla a vzhled vystaveny nevyžádanému hodnocení, když se jedná primárně o osobní volby, které nemají být veřejně ověřovány ani o nich diskutovat.

Tím, že se Tilda Swinton odvážila nosit tento konceptuální outfit, zajistila jeden z nejdiskutovanějších módních momentů letošního filmového festivalu v Cannes. Ukázala tak, že stylistická odvaha je i nadále platnou formou vyjádření.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
