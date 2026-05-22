Demi Moore překvapuje novým účesem ve velkolepých šatech

Americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore pokračovala ve své sérii prestižních vystoupení na filmovém festivalu v Cannes 21. května 2026 při promítání filmu „La Bola Negra“. Po červeném koberci prošla v ultramarínových šatech vyrobených na míru od předního francouzského módního domu. Kromě šatů zaujal zejména nový účes: kratší střih, který představuje významnou změnu stylu.
Velkolepé modré šaty
Ústředním prvkem této přehlídky jsou ultramarínovo modré šaty, které upoutají pozornost svou intenzivní barvou a teatrálním střihem. Přiléhavý živůtek bez ramínek vytváří pro Demi Moore strukturovanou siluetu, která kontrastuje s velkolepým objemem sukně. Sukně, mistrně nařasená a nařasená, se rozkládá v rozevlátém, sochařském pohybu a vytváří obzvláště nápadný vlnitý efekt. Dlouhá vlečka celý komplet prodlužuje a zdůrazňuje slavnostnost siluety. Tmavá, zářivá ultramarínová modrá ostře kontrastuje s červenou barvou koberce a zaručuje okamžitě pozoruhodný vzhled.
Výrazný nový účes
Šaty sice jistě zaujaly, ale reakci vyvolal i účes Demi Moore. Herečka, která je již dlouho známá svými velmi dlouhými vlasy, zvolila výrazně kratší střih po ramena s jemnými, objemnými vlnami. Tento nový střih, který jí přirozeně rámoval obličej, byl okamžitě označen za jednu z nejúspěšnějších vlasových proměn letošního filmového festivalu v Cannes.
Vzácný náhrdelník jako ústřední prvek
Aby Demi Moore doplnila tyto šaty s hlubokým výstřihem, zvolila výrazný náhrdelník zdobený třpytivými kameny, které tvoří květinový motiv kolem krku. Tento výjimečný šperk, skutečný ústřední bod její siluety, zachycuje světlo a dodává nádech zářivé vzácnosti, která vyvažuje celkovou barevnou zdrženlivost. Volba doplňku, která se k jejímu vzhledu dokonale hodí.
V těchto velkolepých ultramarínovo modrých šatech a novém účesu se Demi Moore stala jednou z nejdiskutovanějších prezentací na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026).