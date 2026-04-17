S tímto červeným plážovým outfitem udává modelka Emily Ratajkowski trend pro rok 2026.

Naila T.
@emrata / Instagram

Na slunné pláži se Emily Ratajkowski znovu objevuje v červených plavkách, které zdůrazňují její postavu. Její volba těchto jednodílných plážových šatů je dokonale načasovaná a shoduje se s výrazným návratem tohoto stylu na pláže v létě 2026.

Charakteristický kousek sezóny

Jednodílné plavky, často s hlubokým výstřihem na zádech nebo strukturovanými výstřihy, se stanou nezbytností v letních kolekcích 2026. Spojují retro estetiku, připomínající 60. a 70. léta, s rozhodně moderními liniemi, hrajícími si s krajkami, pásky a průsvitnými efekty. Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski, šéfka své značky Inamorata, tento trend ztělesňuje již několik sezón.

Inspiraci čerpá ze světa vintage plavek, rafinovaných i sofistikovaných, a nabízí řadu designů s výraznými střihy. Její kreace často upřednostňují intenzivní barvy, jako je červená, černá nebo vínová, které zvýrazňují siluetu a zároveň zachovávají určitou stylistickou lehkost.

Proč ta jednodílná červená mince vyvolává takový rozruch?

Zejména červená je klíčovou barvou plážového oblečení v roce 2026 a objevuje se v kolekcích velkých značek i v kouskech od interních návrhářů, jako je Inamorata. Nošená jako jednodílný střih dodává této barvě extravagantní a asertivní nádech, což vysvětluje její přitažlivost pro modelky i influencery, kteří všichni hledají elegantní outfit na dovolenou. Kromě image „hodného hvězd“ tento styl také splňuje požadavek na pohodlí: jednodílný střih nabízí větší krytí než jiné střihy a zároveň se pyšní pečlivě navrženou siluetou.

Emily Ratajkowski těmito červenými plavkami potvrzuje již probíhající trend: návrat k jednodílnému střihu, odvážně a moderně pojatému. Na křižovatce pohodlí, retro estetiky a sebevyjádření se tento kousek chystá stát se nezbytným doplňkem léta 2026.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
„Milujeme přirozený vzhled“: Lizzo oživuje vintage plážový outfit

