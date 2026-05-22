Bella Hadid se vrací na červený koberec ve vintage šatech a dělá senzaci

Americká modelka Bella Hadid si i nadále udržuje svou stopu na mezinárodním červeném koberci. Na nedávné a hojně diskutované účasti na filmovém festivalu v Cannes 2026 způsobila senzaci v šatech inspirovaných ikonickým vintage kouskem. Její vzhled okamžitě vyvolal na internetu četné reakce.
Bella Hadid s retro siluetou
Bella Hadid, známá svým úchvatným vzhledem, opět zaujala na červeném koberci filmového festivalu v Cannes 2026. Zvolila kreaci od Schiaparelli, slavné háčkované šaty spojované s Jane Birkin. Outfit, dokonale přizpůsobený její postavě, kombinoval průsvitné látky, detaily couture a vintage estetiku. Zejména její hluboký výstřih zdobený černým šperkem upoutal pozornost fotografů i uživatelů internetu. Fotografie jejího vzhledu se rychle rozšířily po sociálních sítích.
Bella Hadid má na sobě na filmovém festivalu v Cannes háčkované šaty Jane Birkin od Schiaparelli ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c
— DUDA (@saintdemie) 20. května 2026
Šaty inspirované ikonami 70. let
Bella Hadid tímto lookem přijímá současný trend vintage stylu, který se vrací na červený koberec. Celebrity a módní domy se již několik sezón vracejí k inspiraci ze 70., 80. a 90. let.
Bella Hadid svým vzhledem vzdala hold světu Jane Birkin, ikonické osobnosti v módě a ležérním stylu. Háčkované šaty od Schiaparelli v sobě spojovaly retro nádech se současnými haute couture prvky. Pro doplnění outfitu zvolila Bella Hadid velmi decentní vyčesání, třpytivé náušnice a minimalistický make-up.
Uživatelé internetu na sociálních sítích reagují masivně.
Jak už u Belly Hadid bývá zvykem, reakce na X (dříve Twitter), Instagramu a TikToku se rychle množily. Mnoho uživatelů chválilo rovnováhu mezi sofistikovaností a jednoduchostí v její siluetě.
Několik komentářů zdůraznilo, jak dokonale šaty obepínaly postavu Belly Hadid. Jiní je označili za „ikonický vzhled“ nebo „dokonalý pro Cannes“. Bellina přítomnost na červeném koberci pravidelně generuje značnou online interakci a každý outfit je široce medializován.
Bella Hadid, klíčová osobnost módního průmyslu
V průběhu let se Bella Hadid etablovala jako jedna z nejvlivnějších osobností módního průmyslu. Pravidelně spolupracuje s největšími módními domy a účastní se řady významných vystoupení na týdnech módy a mezinárodních festivalech.
Její styl často střídá vintage odkazy, avantgardní siluety a minimalistický vzhled. Tato schopnost orientovat se mezi různými estetikami do značné míry přispívá k jejímu vlivu ve světě módy. Na sociálních sítích se každý její výstup rychle virálně šíří a podporuje aktuální trendy v oblasti krásy a módy.
Vintage styl je i nadále hitem na červeném koberci
Vystoupení Belly Hadid na filmovém festivalu v Cannes 2026 také potvrzuje návrat vintage módy ve světě celebrit. Stále více hvězd si pro svá veřejná vystoupení vybírá archivní kousky nebo kreace inspirované ikonickými siluetami minulosti.
Tento trend odráží jak touhu po stylistické individualitě, tak rostoucí zájem o udržitelnou módu a oživení vintage designu. Červené koberce se tak stávají prostorem, kde se setkává módní dědictví s modernou, a to prostřednictvím vzhledů, které mísí nostalgii se současnou reinterpretací.
Bella Hadid těmito šaty opět upoutala pozornost veřejnosti i sociálních médií. Její vystoupení na filmovém festivalu v Cannes ilustruje jak její vliv ve světě módy, tak i současné nadšení pro znovuobjevené retro odkazy.