Ve 22 letech si modelka Apple Martin osvojila třásňovou sukni a připomněla styl své matky.

Britská modelka Apple Martin si léto užívá naplno. Dcera zpěváka Chrise Martina (z Coldplay) a herečky Gwyneth Paltrow sdílela na Instagramu řadu fotek v letních outfitech připomínajících styl její matky – počínaje výraznou třásňovou sukní.
Letní kolotoč sdílený na Instagramu
Apple Martin zveřejnila na svém instagramovém účtu fotogalerii, která představuje různé aspekty jejího léta. Série sluncem zalitých outfitů je zachycena v rozhodně uvolněné atmosféře. Tento redakční přístup, typický pro mladší generace na sociálních sítích, propojuje momenty životního stylu, módní inspiraci a intimnější momentky v jednom příspěvku. Je to přístup, který pomáhá definovat vizuální identitu mladé ženy, která je nyní pevně etablována na současné módní scéně.
Výrazná sukně s třásněmi
Jedním z nejvýraznějších prvků této série je bezpochyby její třásňová sukně. Apple Martin, která obvykle preferuje minimalistickou siluetu, se zde rozhodla pro výrazně hravější kousek, který její postavě dodává pohyb. Třásňové sukně, které se staly jedním z hlavních letních trendů, odrážejí stylistické dědictví, které sahá celá desetiletí: od siluet 20. let 20. století přes 70. léta až po slavnostní šaty 90. let.
Vlnité vlasy ve stylu "plážových vlasů"
Aby Apple Martin tento outfit doplnila, zvolila výrazně letní účes. Její blond vlasy, které zdědila po matce, byly upraveny do přirozeného vlnitého efektu, který časopisy o kadeřnictví popisují jako „plážové vlasy“. Tento účes, který zdůrazňuje pohyb a spontánnost spíše než strnulost strukturovaného drdolu, dokonale dokresluje uvolněnou atmosféru publikace. Tento přístup také připomíná účesy, které v jejím věku oblíbená byla i její matka.
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Nápadná podobnost s její matkou
Kromě vzhledu je to právě nápadná podobnost mezi Apple Martin a její matkou, která okamžitě zaujala uživatele internetu. Stejné rysy obličeje, stejné zářivé blond vlasy, stejný smysl pro styl: Apple Martin se někdy jeví jako přesná kopie Gwyneth Paltrow ve stejném věku. Tato podobnost není jen fyzická: rozšiřuje se i na jejich vkus pro minimalistické, splývavé kousky v nadčasových střizích.
Vzkvétající modelingová kariéra
Apple Martin není ve světě módy žádným nováčkem. Ve svých 22 letech již získala několik významných spoluprací. V září 2025 se po boku své matky zúčastnila své úplně první kampaně pro kolekci Gap Studios podzim/zima 2025, kterou navrhl Zac Posen. Duo pózovalo bok po boku v sladěných džínách od hlavy až k patě.
Obzvláště nápadná vintage výpůjčka
Dalším vrcholem módní kariéry Apple Martin bylo její slavné vystoupení na premiéře filmu „Marty Supreme“ v New Yorku v prosinci 2025. Pro tuto příležitost si od své matky vypůjčila vintage šaty od Calvina Kleina – ty samé, které měla Gwyneth Paltrow na sobě na premiéře filmu „Emma“ v roce 1996, tedy téměř o třicet let dříve.
Vycházející hvězda americké módy
Ve svých 22 letech se Apple Martin etablovala jako jedna z nejslibnějších osobností nové generace americké módy. Trpělivě si buduje svou vlastní identitu v tomto odvětví. Její první kampaň po boku matky, pečlivě vybraná vystoupení na červeném koberci a stylistický talent z ní udělaly postavu, kterou nyní bedlivě sledují módní časopisy i umělečtí ředitelé.
Apple Martin se svou třásňovou sukní, vlnitými vlasy a výrazně letním stylem vytváří nový vzhled připomínající vzhled své slavné matky. Rozšiřuje stylistický odkaz a zároveň trpělivě buduje svůj vlastní vizuální jazyk.