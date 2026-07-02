Rihanna povyšuje trend „máslově žluté“ odvážným vzhledem

Julia P.
@badgalriri / Instagram

Barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna si nadále upevňuje status módní ikony. Na Instagramu sdílela novou sérii fotografií, na kterých ukazuje jednu z nejžhavějších barev současnosti: máslově žlutou. V tomto příspěvku představuje odvážný vzhled, který si rychle vysloužil reakce milionů jejích sledujících.

Rihanna vypadá úžasně v ležérně elegantním outfitu

Pro toto focení na modrém pozadí zvolila Rihanna monochromatický outfit sestávající z máslově žluté krajkové podprsenky, sladěné volné kostkované košile, sladěných kraťasů a potištěných lodiček ve stejných tónech. Tato volba dokonale ilustruje trend tohoto jemného a zářivého odstínu, který je v jarních/letních kolekcích velmi výrazný.

Rihanna, věrná svému stylu, si hraje s kontrasty a kombinuje jemné spodní prádlo s volnou košilí nošenou ležérně. Z doplňků svůj outfit doplňuje zlatý náhrdelník zdobený kameny a decentní náramek na kotník. Její dlouhé, přirozeně vlnité blond vlasy dodávají focení elegantní nádech, zatímco líčení, kterému dominuje zářivá růžová tvářenka a zářivý pleť, zdůrazňuje romantický nádech focení.

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Příspěvek sdílený uživatelem badgalriri (@badgalriri)

Publikace, která způsobila senzaci

Jak už to tak bývá, Rihanniny nové fotografie rychle vyvolaly na Instagramu četné reakce. Uživatelé chválili jak její vzhled, tak smysl pro styl, zatímco několik komentářů zdůraznilo jemnost její letní barevné palety a uhlazenou estetiku snímků. V průběhu let se Rihanna etablovala jako významná osobnost ve světě módy.

Máslově žlutá, barva roku 2026, která je nezbytností

Máslově žlutá, kterou již přijaly přehlídková mola a řada celebrit, se chystá stát jednou z klíčových barev roku 2026. Je jemnější než zářivě žlutá, okouzluje svou decentní elegancí a snadnou kombinací s neutrálními nebo pastelovými odstíny. Rihanna tímto příspěvkem opět dokazuje svou schopnost brát trendy a vdechovat jim jedinečnou identitu.

S tímto novým lookem kompletně v máslově žluté barvě Rihanna opět potvrzuje svůj vliv na současnou módu. Spojením sebevědomé elegance s mistrovským porozuměním trendům dokazuje, že jednoduchý příspěvek na Instagramu se může rychle stát zdrojem inspirace pro módní nadšence.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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