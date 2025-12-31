Search here...

Elizabeth Hurley (60 let) se na slunci chlubí svou postavou

Elizabeth Hurley i nadále projevuje neochvějné sebevědomí. Britská herečka, modelka a producentka sdílela na Instagramu fotografii v plavkách, na které zachytila podstatu prodlouženého léta navzdory zimě a odhalila fotografický trik, který se naučila od velkého jména módního průmyslu.

Outfit „manželky mafie“, který zdůrazňuje její postavu

V tomto příspěvku pózuje Elizabeth Hurley na slunné pláži v plavkách s leopardím vzorem a zlatými řetízky, což je trend „manželek mafie“ z období Y2K, který zdůrazňuje její postavu. Vrchní a spodní díl s hlubokým trojúhelníkovým vzorem, zdobený řetízky a kovovými sponami, dokonale doplňuje její opálené a kaštanové vlasy s blond melíry.

Jen několik dní poté, co oslavila Vánoce v pyžamu stejné barvy se svým partnerem Billym Rayem Cyrusem, se herečka z filmů „Austin Powers“ a „Royals“ rozhodla pro letní vzhled: její typický kouřový oční make-up, černé oční linky, tělové rty a kruhové náušnice pro nádech třpytu. Popisek? „Život je pláž,“ jednoduché a evokující.

Bezchybný fotografický trik, který se naučil od Stevena Meisela

Elizabeth Hurley nejen pózuje; sdílí tip, který získala ze svého prvního focení pro obálku amerického Vogue v roce 1998, které pořídil legendární fotograf Steven Meisel. „Meisel mě naučil, jak důležité je protisvětlo pro lichotivou plážovou fotografii,“ vysvětluje. Na snímku předvádí techniku opřenou o kokosovou palmu, přičemž sluneční světlo v pozadí vytváří světelnou auroru, která zdůrazňuje její postavu a rozjasňuje její pleť. Je to trik, který používá dodnes pro „dokonalé“ výsledky.

Elizabeth Hurley ztělesňuje vizi okouzlujícího a atletického stárnutí. Jakožto tvůrkyně vlastní značky se po celý rok často objevuje v plavkách. Tento příspěvek, sdílený koncem roku 2025, inspiruje tisíce fanoušků, kteří obdivují její krásu na slunci.

Stárnoucí tělo: co Andie MacDowell akceptuje v 67 letech

