Kanadská herečka a modelka Emeraude Toubia sdílela na Instagramu fotografii pořízenou během cvičení, kterou doprovodila vzkazem na podporu Mexika. Ohromila své sledující, z nichž mnozí chválili její postavu. „Vypracované břišní svaly,“ psal jeden z komentářů.
Trénink nabitý energií
Na této fotografii pózuje Emeraude Toubia v boxerské tělocvičně v bílé sportovní podprsence a černých legínách. Se zdviženou pěstí a míčem zastrčeným pod paží z ní pod řadou vlajek, včetně mexické, vyzařuje nakažlivá energie. „Vamos mi México,“ napsala k fotografii a propojila tak svou vášeň pro sport se svým vztahem ke kořenům.
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Fotografie, která vyvolala reakce uživatelů internetu
Fotografie vyvolala vlnu obdivných reakcí. Mnoho uživatelů internetu chválilo hereččinu „vypracovanou postavu“. Někteří také komentovali „vymodelované břicho“ . Zatímco mnoho uživatelů internetu chválilo postavu kanadské herečky a modelky Émeraude Toubia, toto zaměření na fyzický vzhled zakrývá podstatu.
Kromě jejího vzhledu si zaslouží zdůraznění především její talent, kariérní dráha a profesní nasazení. Žena není definována pouze svým tělem, které je otevřené komentářům: vyjadřuje se prostřednictvím svých myšlenek, práce a činů. Z širšího hlediska by bylo také žádoucí ocenit rozmanitost typů postav a uznávat krásu ve všech jejích podobách, spíše než těla hodnotit nebo redukovat na estetická kritéria.
Hrdý podporovatel Mexika a prominentní herečka
Emeraude Toubia, hrdá na svůj mexický původ, chtěla během mistrovství světa ve fotbale™ 2026 vyjádřit podporu národnímu týmu. Byl to pro ni způsob, jak oslavit své kořeny a zároveň se podělit o svou vášeň pro sport se svou komunitou. Známá svými rolemi v seriálech „Shadowhunters“ a „With Love“ si získala široké publikum. S miliony sledujících si pěstuje optimistický a vstřícný image a vyvažuje svou kariéru a osobní život.
Touto fotografií Emeraude Toubia hrdě spojuje svou vášeň pro sport s láskou ke svým kořenům. Opět si získala své fanoušky a potvrdila svou nakažlivou energii jak na sociálních sítích, tak i na obrazovce.