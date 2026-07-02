Pamela Anderson slaví v 59 letech své narozeniny na slunci

Kanadsko-americká herečka a modelka Pamela Anderson oslavila své 59. narozeniny tím nejjednodušším možným způsobem: koupáním na Francouzské riviéře. Se svými sledujícími se podělila o záběr svého výjimečného dne prostřednictvím příspěvku na Instagramu, kde v máslově žlutém overalu zářivě vypadá.
Slunečný a minimalistický vzhled
Na videích zveřejněných na jejím účtu Pamela Anderson kráčí k moři v bílém županu, který si svlékne, než se ponoří do vody na to, co popisuje jako „narozeninové plavání“. Svůj příspěvek doprovází děkovným vzkazem pro své fanoušky: „Děkuji vám za vaše úžasné narozeninové zprávy... Ať se vám dnes splní i všechny vaše sny. S láskou, P.“
Pamela Anderson si svůj letní outfit doplnila obdélníkovými slunečními brýlemi s bílými obroučkami a k nim si vzala pár sladěných sandálů. Její plážový outfit bez ramínek byl v jemném odstínu máslově žluté.
Letní pobyt v Saint-Tropez
Pamela Anderson se také podělila o několik fotografií ze svého pobytu v Saint-Tropez. Na jedné z fotografií pózuje na skále v lehkých bílých šatech, šátku k tělu a bílých teniskách, v ruce drží dřevěný koš. Věrná svému přístupu ke kráse, který zvolila v posledních letech, se objevuje bez make-upu a dává přednost přirozenému stylu, který oslovuje mnoho fanoušků.
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Chvíle sdílené s rodinou
Tento výlet na Francouzskou riviéru přichází v době, kdy Pamela Anderson tráví čas se svou rodinou. Několik amerických médií informuje, že pobývá v Saint-Tropez před svatbou svého nejmladšího syna Dylana Leeho s architektonickou designérkou Paulou Bruss. Pamela Anderson je matkou dvou synů, Brandona a Dylana, z manželství s hudebníkem Tommym Leem.
Stále autentičtější obraz
V posledních měsících se Pamela Anderson několikrát výrazně objevila na červeném koberci a zároveň si zachovala autentický a minimalistický image. Její rozhodnutí pravidelně se objevovat bez make-upu se stalo jejím skutečným poznávacím znamením, které někteří chválí pro svou přirozenost.
Zdá se, že si Pamela Anderson tuto novou etapu svého života plně užívá. Mezi chvílemi relaxace pod středomořským sluncem, ležérní elegancí a chvílemi strávenými se svými blízkými i nadále ztělesňuje životní styl, který upřednostňuje jednoduchost, pohodu a autenticitu.