Modelka Rose Bertram oživuje trend jednodílných šatů s korálkovým vzorem.

Belgická modelka Stephanie Rose Bertram, lépe známá jako Rose Bertram, předvedla nový letní outfit v bílém plážovém outfitu ozdobeném korálkovými úvazy vpředu. Styl dokonale odpovídá trendům léta 2026.
Velmi výrazný letní vzhled
Belgická modelka sdílela svou fotografii v minimalistickém, ale nepopiratelně stylovém plážovém outfitu. Tento přístup je v souladu s vizuální identitou, kterou si vypěstovala od svého debutu – směsicí evropské elegance a plážových vibrací získaných z její práce ve významných mezinárodních kampaních. Její vystoupení bylo o to vítanější, že Rose Bertram, nyní matka dvou dětí, se na sociálních sítích jen střídmě dělí o záběry ze svého každodenního života – takže každý její módní moment je obzvláště očekávaný.
Plážový outfit se silným charakterem
Ústředním prvkem tohoto vzhledu je bezpochyby její plážový outfit. Rose Bertram zvolila jednodílné plavky v obzvláště zářivě bílé barvě, která dokonale doplňuje její sluncem opálenou pleť. Nadčasová barva, neoddělitelná od ikonických plážových siluet 20. století, se silně vrací do současných letních šatníků. Tento přiléhavý kousek dokonale ilustruje návrat jednodílných plavek jako elegantní alternativy k tradičním dvoudílným plavkám. Tento stylistický přístup odráží Rose Bertram afinitu k nově objevené klasice, která dokáže překonat epochy, aniž by kdy působila zastarale.
Korálkové úvazky na přední straně
Detail, který na tomto kousku dělá takový rozdíl, spočívá v jeho zdobení. Outfit se vyznačoval korálkovými úvazy vpředu. Tyto korálky dodaly jinak velmi minimalistickému oděvu obzvláště sofistikovaný sochařský efekt. Tento přístup ilustruje současný trend zdobených jednodílných outfitů, kde se každý detail počítá při proměně jednoduchého kousku ve skutečný couture šmrnc. Souhra mezi decentní bílou a vzácnou povahou korálků vytváří obzvláště zdařilý vizuální kontrast.
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Velký návrat pro jednodílný outfit
Tento vzhled je součástí širšího trendu, který charakterizuje léto 2026: velký návrat jednodílných plavek v plážovém oblečení. Tento plážový outfit, dlouho spojovaný se zralejší nebo klasičtější estetikou, nyní znovu získává na popularitě u mladších generací, které jej vnímají jako elegantní, pohodlnou a sofistikovanou alternativu k dvoudílným plavkám.
Belgická modelka s mezinárodní kariérou
Rose Bertram, narozená 26. října 1994 v belgickém Kortrijku, si jako teenagerka všimla bruselské agentury Dominique Models. Poté se vydala na kariéru ve Spojených státech, kde rychle dosáhla rozhodujícího milníku: ve 21 letech se stala první Belgičankou, která se připojila k prestižnímu okruhu modelek časopisu Sports Illustrated Swimsuit.
Toto uznání znamenalo začátek pozoruhodně úspěšné mezinárodní kariéry, prokládané titulními stranami a kampaněmi pro největší jména v módě a kráse. V průběhu let Rose Bertram rozsáhle spolupracovala s předními značkami. Její image si pro módní kampaně vybraly mimo jiné H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur a Etam.
V tomto bílém jednodílném plážovém outfitu ozdobeném korálkovými úvazy se Rose Bertramová prezentuje jako jedna z nejvýraznějších letních elegancí sezóny. Znovu dokazuje svůj bystrý smysl pro styl a dokáže proměnit klasický plážový kousek ve skutečně moderní módní prohlášení.