Modelka Rose Bertram oživuje trend jednodílných šatů s korálkovým vzorem.

Fabienne Ba.
@rose_bertram / Instagram

Belgická modelka Stephanie Rose Bertram, lépe známá jako Rose Bertram, předvedla nový letní outfit v bílém plážovém outfitu ozdobeném korálkovými úvazy vpředu. Styl dokonale odpovídá trendům léta 2026.

Velmi výrazný letní vzhled

Belgická modelka sdílela svou fotografii v minimalistickém, ale nepopiratelně stylovém plážovém outfitu. Tento přístup je v souladu s vizuální identitou, kterou si vypěstovala od svého debutu – směsicí evropské elegance a plážových vibrací získaných z její práce ve významných mezinárodních kampaních. Její vystoupení bylo o to vítanější, že Rose Bertram, nyní matka dvou dětí, se na sociálních sítích jen střídmě dělí o záběry ze svého každodenního života – takže každý její módní moment je obzvláště očekávaný.

Plážový outfit se silným charakterem

Ústředním prvkem tohoto vzhledu je bezpochyby její plážový outfit. Rose Bertram zvolila jednodílné plavky v obzvláště zářivě bílé barvě, která dokonale doplňuje její sluncem opálenou pleť. Nadčasová barva, neoddělitelná od ikonických plážových siluet 20. století, se silně vrací do současných letních šatníků. Tento přiléhavý kousek dokonale ilustruje návrat jednodílných plavek jako elegantní alternativy k tradičním dvoudílným plavkám. Tento stylistický přístup odráží Rose Bertram afinitu k nově objevené klasice, která dokáže překonat epochy, aniž by kdy působila zastarale.

Korálkové úvazky na přední straně

Detail, který na tomto kousku dělá takový rozdíl, spočívá v jeho zdobení. Outfit se vyznačoval korálkovými úvazy vpředu. Tyto korálky dodaly jinak velmi minimalistickému oděvu obzvláště sofistikovaný sochařský efekt. Tento přístup ilustruje současný trend zdobených jednodílných outfitů, kde se každý detail počítá při proměně jednoduchého kousku ve skutečný couture šmrnc. Souhra mezi decentní bílou a vzácnou povahou korálků vytváří obzvláště zdařilý vizuální kontrast.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Rose Bertram (@rose_bertram)

Velký návrat pro jednodílný outfit

Tento vzhled je součástí širšího trendu, který charakterizuje léto 2026: velký návrat jednodílných plavek v plážovém oblečení. Tento plážový outfit, dlouho spojovaný se zralejší nebo klasičtější estetikou, nyní znovu získává na popularitě u mladších generací, které jej vnímají jako elegantní, pohodlnou a sofistikovanou alternativu k dvoudílným plavkám.

Belgická modelka s mezinárodní kariérou

Rose Bertram, narozená 26. října 1994 v belgickém Kortrijku, si jako teenagerka všimla bruselské agentury Dominique Models. Poté se vydala na kariéru ve Spojených státech, kde rychle dosáhla rozhodujícího milníku: ve 21 letech se stala první Belgičankou, která se připojila k prestižnímu okruhu modelek časopisu Sports Illustrated Swimsuit.

Toto uznání znamenalo začátek pozoruhodně úspěšné mezinárodní kariéry, prokládané titulními stranami a kampaněmi pro největší jména v módě a kráse. V průběhu let Rose Bertram rozsáhle spolupracovala s předními značkami. Její image si pro módní kampaně vybraly mimo jiné H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur a Etam.

V tomto bílém jednodílném plážovém outfitu ozdobeném korálkovými úvazy se Rose Bertramová prezentuje jako jedna z nejvýraznějších letních elegancí sezóny. Znovu dokazuje svůj bystrý smysl pro styl a dokáže proměnit klasický plážový kousek ve skutečně moderní módní prohlášení.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Rihanna povyšuje trend „máslově žluté“ odvážným vzhledem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rihanna povyšuje trend „máslově žluté“ odvážným vzhledem

Barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna si nadále upevňuje status módní ikony. Na Instagramu sdílela novou sérii fotografií, na...

Jennifer Garner se podělila o vzpomínku z dětství, která překvapila její fanoušky.

Americká herečka Jennifer Garnerová potěšila své sledující sladkým výletem do minulosti. Na Instagramu se podělila o dojemnou vzpomínku...

„Vymodelované břicho“: tato herečka zaujme svou postavou

Kanadská herečka a modelka Emeraude Toubia sdílela na Instagramu fotografii pořízenou během cvičení, kterou doprovodila vzkazem na podporu...

Pamela Anderson slaví v 59 letech své narozeniny na slunci

Kanadsko-americká herečka a modelka Pamela Anderson oslavila své 59. narozeniny tím nejjednodušším možným způsobem: koupáním na Francouzské riviéře....

Tato zpěvačka překvapuje fanoušky odbarveným obočím.

Daniela, členka americké dívčí skupiny Katseye, způsobila rozruch proměnou krásy. Americká zpěvačka a tanečnice odhalila odbarvené obočí během...

Madison Beer v bílém korzetu zaujala vzhled, který vyvolal reakce uživatelů internetu.

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer sdílela na Instagramu řadu fotografií ze zákulisí svého turné „Locket Tour“....