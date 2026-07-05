Olivia Dean se svými vintage květinovými šaty zaujala.

Britská zpěvačka a skladatelka Olivia Dean opět potěšila své fanoušky v Paříži. Po odchodu z koncertu ve francouzské metropoli se podělila o fotografii ve vintage šatech Chanel s květinovým potiskem, která rozhodně přitáhla pozornost.
Pařížský koncert, který skončil stylově
Po koncertu ve francouzské metropoli se Olivia Dean podělila o svůj nejnovější stylový vzhled. Momentálně je na světovém turné a využila svého pobytu v Paříži k vystoupení, na které její francouzští fanoušci netrpělivě čekali. Den po koncertě zveřejnila na svém instagramovém účtu rozlučkový vzkaz s hlavním městem a přiložila k němu fotografii, která okamžitě rezonovala s jejími sledujícími. „Dobrou noc, Paříži!! Děkuji navždy,“ napsala k fotografii, přidala emoji lotosového květu a zmínku o Chanelu a jeho uměleckém řediteli Matthieu Blazym.
Šaty Chanel ve vintage stylu
Pro tuto příležitost se Olivia Dean rozhodla pro kousek od Chanelu, který ztělesňuje výrazně vintage a romantického ducha. Šaty s květinovým potiskem dokonale ilustrují stylistický vesmír, který zpěvačka pěstuje již několik sezón: směs jemnosti a odkazů na siluety z minulých desetiletí. Tento přístup připomíná její jevištní estetiku, často popisovanou jako pocta ženám 60. a 70. let. Tato stylistická konzistence přispívá k tomu, že se stala jednou z nejočekávanějších britských umělkyň ve světě módy.
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Dlouholeté spojení s domem Chanel
Volba kreace Chanel není náhodná. Olivia Dean je součástí sféry vlivu francouzského módního domu od roku 2023, kdy se zúčastnila jarní přehlídky haute couture této značky. Od června 2024 patří zpěvačka mezi oficiální ambasadorky a přátele domu a četně se objevuje v kreacích navržených týmy Chanel. Tato loajalita je dlouhodobá a jde daleko za hranice pouhých „obchodních partnerství“: Olivia Dean si s domem vytvořila skutečné tvůrčí spojení, zejména od doby, kdy se uměleckého ředitele ujal Matthieu Blazy.
Ve svých vintage květinových šatech od Chanel, na úspěšném pařížském koncertu a s něžnou poctou francouzskému módnímu domu se Olivia Dean předvedla jako jedno ze svých nejpamátnějších pařížských vystoupení. Ukázalo se tak, že dokáže bezproblémově propojit hudební kariéru a módní identitu. A ukazuje se, že její partnerství se značkou Chanel a Matthieu Blazym bude nepochybně i nadále přinášet stylové momenty, pódium za pódiem.