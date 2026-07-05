Herečka, která je kritizována za svou váhu, reaguje na komentáře o svém vzhledu.

Olivia Wilde se rozhodla reagovat na komentáře k jejímu vzhledu. Poté, co se v dubnu 2026 virálně objevila její fotografie na červeném koberci, se americká herečka a režisérka stala terčem poplašných komentářů ohledně svého vzhledu a zdraví. O několik týdnů později cítila potřebu uvést věci na pravou míru.
Virální fotka a zraňující komentáře
Všechno to začalo fotografií pořízenou na Mezinárodním filmovém festivalu v San Franciscu. Obrázek se rychle rozšířil po sociálních sítích, doprovázený obzvláště ostrými komentáři. Někteří uživatelé internetu zašli dokonce tak daleko, že tvrdili, že herečka vypadá „nemocně“, zatímco jiní si dokonce zahráli na doktora a přisuzovali jí různé neduhy. „A najednou to bylo všude,“ vzpomínala Olivia Wilde, ohromená, když viděla, jak se fotografie dostala, podle jejích slov, „do stovek milionů telefonů“.
69. ročník festivalu @SFFILM začíná návštěvou Olivie Wilde, režisérky a hvězdy filmu „Pozvánka“, která zahájila akci promítáním v divadle @Castro_Theatre . pic.twitter.com/flkjOOpi45
— Mike DeWald (@mike_dewald) 25. dubna 2026
Herečka umírněná reakce
Když byla herečka pozvána do podcastu „ Call Her Daddy “, chtěla situaci uvést na pravou míru. „Takhle doopravdy nevypadám,“ prohlásila a vysvětlila, že fotka byla prostě pořízena ze špatného úhlu. Místo aby se rozčílila, raději se tomu zasmála: „Všichni jsme už někdy pořídili špatnou fotku. Představte si, že by skončila na milionech telefonů,“ zažertovala a dodala, že se u toho ona i její blízcí dobře zasmějí. „Moji přátelé jsou první, kdo z toho vtipkují, a mnohem vtipnějším způsobem,“ svěřila se.
Pozorování online misogynie
Kromě anekdoty ji Olivia Wilde vnímá jako symptom většího problému. Pro ni tato kontroverze ilustruje přetrvávající misogynii a fakt, že „internet neví, jak mluvit o ženě“. Je to způsob, jak zdůraznit neustálou kontrolu, která je vyvíjena nad vzhledem žen na veřejnosti. Herečka však nabídla „odlišný“ pohled a s pohrdáním přiznala, že fotografie byla tak překvapivá, že si sama mohla dělat starosti: „Připouštím jim, že ta fotka byla šílená. I já bych si říkala: ‚Je v pořádku?‘“
Olivia Wilde s humorem a nadhledem proměňuje bolestivou kontroverzi v zamyšlení nad tím, jak jsou ženy vnímány. Její poselství: špatná fotografie o člověku nic neříká a každý si zaslouží trochu více laskavosti. Osvěžující prohlášení, které je v rozporu s komentáři, které jsou na ni namířeny.