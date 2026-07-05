Hailey Bieber přitahuje pozornost v zářivě oranžovém plážovém outfitu

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieberová způsobila na Instagramu senzaci zářivě oranžovým plážovým outfitem, který sdílela v rámci zákulisí letní kampaně své značky Rhode.
Oranžový dvoudílný top s ramínkovým výstřihem
Hailey Bieber se o tento nový vzhled podělila v příspěvku ze zákulisí kampaně péče o pleť Rhode's Summer 2026. Výrazným prvkem tohoto outfitu je bezpochyby barva. Má na sobě plážový outfit v zářivě oranžové barvě. Horní díl má výstřih přes ramínka a hluboký výstřih. Spodní díl tvoří sladěné mikro kraťasy ve stejném slunečném odstínu, které vytvářejí ucelený monochromatický vzhled. Je to rozhodně letní kombinace, která dokonale ilustruje Haileyinu zálibu v odvážných barvách, pokud jde o plážové oblečení.
Červená bunda, která bude kontrastovat s outfitem
Aby Hailey Bieber tento look doplnila, zvolila výrazný detail: krátkou červenou bundu, kterou si přes top přehodila. Tento jemný kontrast mezi zářivě oranžovou barvou outfitu a tmavě červenou vytváří dynamickou hru odstínů a dodává siluetě další rozměr. Tento stylistický trik proměňuje „jednoduchý“ plážový outfit ve skutečné módní prohlášení, které ilustruje Hailey Bieber schopnost pozvednout i ten nejležérnější look jediným, dobře zvoleným detailem.
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Outfit, který už byl k vidění v květnu
Hailey Bieberová se minulý měsíc podělila o stejný oranžový outfit v karuselu na svém vlastním instagramovém účtu. Příspěvek s jednoduchým popiskem „jablka k pomerančům“ ukázal tento dvoudílný outfit z různých úhlů a již si vysloužil vlnu obdivu. Toto nové zviditelnění, tentokrát prostřednictvím účtu její značky, dále umocňuje mediální rozruch kolem outfitu, který již její fanoušci chválili.
Příspěvek, který potěšil její fanoušky
Není divu, že Rhodein příspěvek okamžitě vyvolal vlnu nadšených reakcí od jejích sledujících. Komentáře se hrnuly pod fotografiemi, což dokazuje trvalé pouto, které Hailey Bieber má se svou komunitou. Její schopnost proměnit jednoduchý plážový outfit v nezapomenutelný okamžik opět ilustruje Hailey Bieberovou značnou módní přítomnost.
Oranžová, která odpovídá trendům sezóny
Významná je také volba oranžové. Tento odstín, někdy obávaný pro svou „jasnou intenzitu“, se již několik let etabloval jako jedna z klíčových barev letních sezón. Od mandarinky po broskvovou, a to včetně hlubších odstínů, návrháři a módní značky široce přijali paletu slunečných tónů. Přijetím této barvy pro svou vlastní kampaň Hailey Bieber potvrzuje svou roli trendsetterky.
Hailey Bieber se svým zářivě oranžovým plážovým outfitem, topem s ramínky, sladěnými mini kraťasy a kontrastní červenou bundou předvádí další stylový vzhled. Kromě samotného vzhledu tento příspěvek ilustruje dobře provedenou strategii: udělat ze samotné zakladatelky nejlepší ambasadorku své značky.