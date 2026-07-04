Lizzo zaujme v odvážně stylizovaných tylových šatech

Americká zpěvačka a rapperka Lizzo způsobila senzaci na udílení cen BET Awards 2026 v dlouhých čokoládově hnědých tylových šatech s výrazně asertivním stylem, který se etabloval jako jeden z nejdiskutovanějších výstupů večera.
Dlouhé šaty z čokoládově hnědého tylu
Právě na 25. ročníku udílení cen BET Awards, jedné z nejprestižnějších akcí v afroamerické hudbě, Lizzo předvedla jeden ze svých nejvýraznějších vystoupení roku. Ústředním bodem tohoto vystoupení byly bezpochyby její šaty. Lizzo měla na sobě dlouhý kreaci v obzvláště teplém čokoládově hnědém odstínu, vyrobený z lehkého, prolamovaného tylu. Na červeném koberci neobvyklá barva ostře kontrastovala s klasickou černou, bílou, červenou nebo zlatou a dokonale doplňovala zpěvaččinu pleť.
Tento odstín, směs hnědé a bronzové, také odpovídá trendu přírodních a organických barev, který převládá již několik sezón. Je to rafinovaný stylistický přístup, který demonstruje skutečné mistrovství v moderních barevných odkazech.
Sprška flitrů zachycuje světlo
Kromě výběru látky to byly šaty skutečně úchvatné i díky zdobení. Oděv byl celý pokrytý drobnými flitry, které zachycovaly světlo s každým pohybem zpěvačky. Tato oslnivá podívaná proměnila šaty ve skutečnou jevištní kreaci. Klíčovou roli v jejich vizuálním dopadu sehrál i jejich design. Střih prodloužil siluetu elegantní svislou linií, čímž zdůraznil Lizzoinu dominantní přítomnost na červeném koberci. Tento přiléhavý, ale zároveň plynulý design evokoval velkolepé siluety hollywoodských hvězd z 30. a 40. let 20. století.
Nahý make-up pro vyvážení lesku
Co se týče krásy, Lizzo zvolila záměrně nahý make-up, který zvýraznil její pleť, aniž by ji zahltil. Bledé rty, zářivá pleť, sotva definované oči: minimalistický make-up, který nechal šaty a jejich flitrované ozdoby vyniknout. Stylistický přístup v souladu s klíčovým principem vystoupení na červeném koberci: když je outfit výrazný, make-up by ho měl doplňovat, aniž by s ním konkuroval. Mistrovský přístup, který odhaluje hluboké pochopení vizuální rovnováhy.
Trocha fialové pro detaily
Aby Lizzo dotvořila svůj vzhled, zaměřila se na několik detailů v nečekaném odstínu. Zpěvačka se proslavila zářivě fialovou manikúrou, kterou doplnil prsten zdobený velkým třpytivým kamenem ve stejném odstínu. Volba fialové, barvy doplňkové ke žluté a perfektně laděné s hnědou, vytváří jemnou harmonii s čokoládově zbarvenými šaty. Je to ukázka její pozornosti věnované každému detailu jejího outfitu, a to až po ty nejnenápadnější doplňky.
Kudrnatá a objemná hříva
Pro svůj účes zvolila Lizzo své typické dlouhé lokny, ponechané volně a obzvláště objemné. Tyto vlasy, přirozeně padající přes ramena, dodávají celkovému vzhledu jemný a organický rozměr. Tato volba vlasů zvyšuje odvážnost celkového stylu a zároveň dodává nádech jemnosti a přirozenosti.
Lizzo dorazila na #BETAwards pic.twitter.com/UNsHasxKk8
— Variety (@Variety) 28. června 2026
Vlna nadšených reakcí na sociálních sítích
Není divu, že Lizzoin výstup na udílení cen BET Awards 2026 okamžitě vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích. Fotografie zpěvačky se rychle šířily internetem a podnítily diskuse o módě na významných předávání cen. Stejně jako při každém veřejném vystoupení umělkyně, její fanoušci drtivou většinou chválili odvážnost jejích outfitů a autenticitu její přítomnosti na červeném koberci.
S dlouhými čokoládově hnědými flitrovanými tylovými šaty, fialovou manikúrou a objemnou hřívou se Lizzo na udílení cen BET Awards 2026 objevila jako jedna z nejvýraznějších. Kromě samotného vzhledu potvrdila své místo mezi nejstylovějšími a nejvýraznějšími osobnostmi současného amerického popu.