Lizzo zaujme v odvážně stylizovaných tylových šatech

Fabienne Ba.
@lizzobeeating / Instagram

Americká zpěvačka a rapperka Lizzo způsobila senzaci na udílení cen BET Awards 2026 v dlouhých čokoládově hnědých tylových šatech s výrazně asertivním stylem, který se etabloval jako jeden z nejdiskutovanějších výstupů večera.

Dlouhé šaty z čokoládově hnědého tylu

Právě na 25. ročníku udílení cen BET Awards, jedné z nejprestižnějších akcí v afroamerické hudbě, Lizzo předvedla jeden ze svých nejvýraznějších vystoupení roku. Ústředním bodem tohoto vystoupení byly bezpochyby její šaty. Lizzo měla na sobě dlouhý kreaci v obzvláště teplém čokoládově hnědém odstínu, vyrobený z lehkého, prolamovaného tylu. Na červeném koberci neobvyklá barva ostře kontrastovala s klasickou černou, bílou, červenou nebo zlatou a dokonale doplňovala zpěvaččinu pleť.

Tento odstín, směs hnědé a bronzové, také odpovídá trendu přírodních a organických barev, který převládá již několik sezón. Je to rafinovaný stylistický přístup, který demonstruje skutečné mistrovství v moderních barevných odkazech.

Sprška flitrů zachycuje světlo

Kromě výběru látky to byly šaty skutečně úchvatné i díky zdobení. Oděv byl celý pokrytý drobnými flitry, které zachycovaly světlo s každým pohybem zpěvačky. Tato oslnivá podívaná proměnila šaty ve skutečnou jevištní kreaci. Klíčovou roli v jejich vizuálním dopadu sehrál i jejich design. Střih prodloužil siluetu elegantní svislou linií, čímž zdůraznil Lizzoinu dominantní přítomnost na červeném koberci. Tento přiléhavý, ale zároveň plynulý design evokoval velkolepé siluety hollywoodských hvězd z 30. a 40. let 20. století.

Nahý make-up pro vyvážení lesku

Co se týče krásy, Lizzo zvolila záměrně nahý make-up, který zvýraznil její pleť, aniž by ji zahltil. Bledé rty, zářivá pleť, sotva definované oči: minimalistický make-up, který nechal šaty a jejich flitrované ozdoby vyniknout. Stylistický přístup v souladu s klíčovým principem vystoupení na červeném koberci: když je outfit výrazný, make-up by ho měl doplňovat, aniž by s ním konkuroval. Mistrovský přístup, který odhaluje hluboké pochopení vizuální rovnováhy.

Trocha fialové pro detaily

Aby Lizzo dotvořila svůj vzhled, zaměřila se na několik detailů v nečekaném odstínu. Zpěvačka se proslavila zářivě fialovou manikúrou, kterou doplnil prsten zdobený velkým třpytivým kamenem ve stejném odstínu. Volba fialové, barvy doplňkové ke žluté a perfektně laděné s hnědou, vytváří jemnou harmonii s čokoládově zbarvenými šaty. Je to ukázka její pozornosti věnované každému detailu jejího outfitu, a to až po ty nejnenápadnější doplňky.

Kudrnatá a objemná hříva

Pro svůj účes zvolila Lizzo své typické dlouhé lokny, ponechané volně a obzvláště objemné. Tyto vlasy, přirozeně padající přes ramena, dodávají celkovému vzhledu jemný a organický rozměr. Tato volba vlasů zvyšuje odvážnost celkového stylu a zároveň dodává nádech jemnosti a přirozenosti.

Vlna nadšených reakcí na sociálních sítích

Není divu, že Lizzoin výstup na udílení cen BET Awards 2026 okamžitě vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích. Fotografie zpěvačky se rychle šířily internetem a podnítily diskuse o módě na významných předávání cen. Stejně jako při každém veřejném vystoupení umělkyně, její fanoušci drtivou většinou chválili odvážnost jejích outfitů a autenticitu její přítomnosti na červeném koberci.

S dlouhými čokoládově hnědými flitrovanými tylovými šaty, fialovou manikúrou a objemnou hřívou se Lizzo na udílení cen BET Awards 2026 objevila jako jedna z nejvýraznějších. Kromě samotného vzhledu potvrdila své místo mezi nejstylovějšími a nejvýraznějšími osobnostmi současného amerického popu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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