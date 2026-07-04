Nový vzhled Ester Expósito přitahuje pozornost, a to i od Kyliana Mbappého.

Španělská herečka Ester Expósito sdílela na Instagramu sérii fotografií, na kterých předvádí svůj nový elegantní a trendy vzhled. Příspěvek zaujal její sledující a vyvolal pozoruhodný komentář od fotbalisty Kyliana Mbappého.
Trendy dvoubarevný vzhled
Pro tuto sérii fotografií zvolila Ester Expósito dvoudílný outfit v odstínech šedé a černé. Herečka měla na sobě zkrácený top s výstřihem Bardot a krátkými nafoukanými rukávy, který zkombinovala s odpovídající splývavou midi sukní. Černé pantofle na podpatku a sluneční brýle dotvářely celkový vzhled, dokonalou směs elegance „kancelářských sirén“ a velmi módního koketního stylu. Jednoduchý, ale elegantní outfit, dokonale provedený.
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Pozoruhodný komentář od Kyliana Mbappého
Mezi mnoha reakcemi vynikl jeden komentář: od francouzského fotbalového reprezentanta Kyliana Mbappého, který pod příspěvkem zanechal emoji ve tvaru srdce. Toto malé gesto stačilo k vyvolání reakce uživatelů internetu, zejména proto, že jména obou osobností byla nedávno spojována.
Herečka a módní ikona
Kromě tohoto outfitu Ester Expósito potvrzuje svůj status módní ikony. Španělská herečka, objevená v hitovém seriálu „Elite“, se etablovala jako postava, která je bedlivě sledována pro své oděvní volby, a to jak na červeném koberci, tak na sociálních sítích. Pravidelně se objevuje na mole a často inspiruje miliony svých sledujících.
S tímto dvoubarevným lookem působí Ester Expósito elegantně a trendy. Herečka kombinuje atmosféru „kancelářského outfitu“ s nádechem koketnosti a potvrzuje tak svůj smysl pro styl – a svůj talent vyvolávat rozruch, a to i ve svých komentářích. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.