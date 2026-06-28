Olivia Wilde oživuje trend šatů inspirovaných „viktoriánským“ stylem.

Irsko-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Olivia Wilde opět předvedla svůj talent pro červený koberec. Na premiéře svého filmu „The Invite“ zaujala v šatech od Saint Laurent ve viktoriánském stylu, které dokonale ztělesňují jeden z hlavních módních trendů současnosti.
Dlouho očekávané vystoupení v divadle DGA
Olivia Wilde se v divadle DGA v Los Angeles představila jako jedna ze svých nejpamátnějších ročních rolí. Přijela tam představit svůj nový celovečerní film „The Invite“, který je spoluautorkou scénáře, režisérkou a hlavní hvězdou filmu. Na červeném koberci pózovala po boku svých hereckých kolegů: amerického herce Setha Rogena, španělské herečky Penélope Cruz a amerického herce Edwarda Nortona. Tato společná přítomnost pomohla proměnit promítání ve skutečnou událost, která přitahovala pozornost fotografů i fanoušků.
Šaty od Saint Lauren s viktoriánským nádechem
Ústředním prvkem této eventu jsou nepochybně její šaty navržené Saint Laurentem. Celý černý kus hraje na obzvláště výrazné estetické odkazy: objemné, nafoukané rukávy, vícevrstvá sukně, hluboký výstřih do V a pas zdůrazněný dramatickým výstřihem. Silueta přímo evokuje kódy šatů viktoriánské éry, které se tradičně vyznačovaly architektonickou konstrukcí a objemem na ramenou. Tento stylistický přístup odráží závazek francouzského módního domu k výrazným kouskům, schopným zprostředkovat skutečný vizuální příběh pouze svou konstrukcí.
Karla Welch, dlouholetá stylistická partnerka
Tento vzhled zorganizovala stylistka Karla Welch, dlouholetá spolupracovnice Olivie Wilde. Tato renomovaná stylistka, která spolupracuje i s řadou dalších hollywoodských hereček, včetně Tracee Ellis Ross a Sarah Paulson, je známá svým odmítáním konvenčních siluet. Její charakteristický styl, architektonický i feministický, je jasně patrný ve volbě těchto šatů od Saint Laurent, které spojují historické odkazy s výrazně moderním střihem. Tento přístup potvrzuje kvalitu spolupráce mezi těmito dvěma ženami, která již v posledních letech vyústila v několik nejpamátnějších vystoupení Olivie Wilde.
Smaragdové šperky pro dotvoření vzhledu
K těmto velkolepým šatům zvolila Olivia Wilde obzvláště vzácné šperky. Měla na sobě sadu od Hanuta Singha, indického návrháře proslulého svými ozdobnými kousky inspirovanými stylem art deco a orientálním stylem. Součástí sady byly visací náušnice zdobené oslnivými smaragdy a také odpovídající prsten, rovněž osazený stejným drahokamem. Tmavě zelená barva smaragdů vytvářela výrazný kontrast s černou šatů v pečlivě promyšlené hře barev. Tento přístup demonstruje pozornost věnovanou každému detailu siluety, dokonale odpovídající požadované slavnostní atmosféře.
Elegantní vyčesání, díky kterému šaty mluví samy za sebe
Pokud jde o její účes, Olivia Wilde zvolila decentní eleganci. Půvabně si zvolila elegantní, pečlivě strukturovaný drdol, který jí zcela rámoval obličej. Tento stylový i praktický účes umožnil jejím šatům a šperkům dostat se do centra pozornosti. Tento přístup je v souladu s klíčovým principem vystoupení na červeném koberci: když je outfit výrazný, účes by ho měl doplňovat, aniž by ho zastínil. Elegantní drdol, který je dnes základem současného hollywoodského vystoupení, se také odráží v historických odkazech, které odrážejí viktoriánskou inspiraci šatů.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Rozhodně aktuální módní trend
Touto podobou Olivia Wilde plně přijímá jeden z hlavních módních trendů současnosti: návrat historických, a zejména viktoriánských, inspirací k současným siluetám. Vysoké límce, objemné rukávy, černá krajka, architektonické siluety: to vše jsou prvky, které charakterizovaly šaty 19. století a které návrháři nyní reinterpretují.
V šatech od Saint Laurent ve viktoriánském stylu, se smaragdovými šperky a elegantním drdolem se Olivia Wilde v divadle DGA objevila skutečně působivě. Kromě samotného vzhledu se jednalo o kompletní umělecký projekt a dojemnou poctu americké herečce, režisérce a producentce Diane Keaton, kterou Olivia Wilde sdílela se svými fanoušky. Je to ukázka toho, že ve světě filmu, stejně jako v módě, některá vystoupení na červeném koberci přesahují pouhé „stylistické ukázky“ a stávají se skutečnými osobními příběhy.