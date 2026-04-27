Herečka Meryl Streep se během rozhovoru rozplakala.

Fabienne Ba.
@20h30_france2 / Instagram

Reklamní rozhovory zřídka nabízejí takové momenty. Americká herečka Meryl Streepová, která se objevila na stanici France 2 u příležitosti propagace filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, byla překvapena a hluboce dojata. Stalo se to během pořadu „20h30 le dimanche“, který moderoval Laurent Delahousse. Uprostřed rozhovoru jí byl podán tablet, začalo se přehrávat video – a všechno se změnilo.

Poznání, pak slzy

Jennifer Lawn Lejeune, která ztvárnila Evu Zawistowskou, dceru Meryl Streepové, ve filmu „Sophieina volba“ z roku 1982, se objevila na plátně. Ve svém vzkazu hovořila o jejich poutu na place s odzbrojující upřímností: „Je neuvěřitelné, jak to v vás zůstává. Dokonce jsem řekla mámě, že je moje nejoblíbenější máma, protože Meryl Streepová ke mně byla vždycky laskavá a hrála si se mnou.“ Jennifer Lawn Lejeune dodala, že toto spojení bylo pro film zásadní: bez něj by ty nejintenzivnější scény nikdy nedosáhly takové emocionální síly.

Meryl Streep se zpočátku zdála, že se snaží identifikovat ženu na obrazovce. Pak, když byla potvrzena identita Jennifer Lawn Lejeune, se její tvář změnila. Viditelně dojatá se zeptala: „Je to ta holčička?“ Než s rozzářenýma očima dodala: „Bože můj, to je neuvěřitelné.“ Pak se obrátila na Laurenta Delahousseho a zeptala se ho, kde jeho tým našel Jennifer – která, jak jednoduše odpověděl, nyní žije v Paříži.

„Novináři mi nikdy nedají žádnou šanci.“

Meryl Streep s upřímným dojetím poděkovala týmu: „Je to nádherné. To je ale dárek. Novináři mi nikdy nedávají dárky.“ Prohlášení, které vypovídá o vzácnosti takových momentů autentického překvapení v propagačním světě, kde je vše obvykle pečlivě zorganizované.

„Sophieina volba“, role, která nezmizí

Film „Sophieina volba“, uvedený v roce 1982 v režii Alana J. Pakuly, vypráví příběh ženy, která je za nacistického režimu nucena učinit nemožnou volbu. Role vynesla Meryl Streepové Oscara za nejlepší herečku. O čtyřicet čtyři let později emoce z toho, že ji znovu uvidíme – a to i na plátně – nakonec dokazují, že některá filmová natáčení zanechávají stopu daleko za hranicemi kinematografie.

Znovuobjevením této tváře ze své minulosti nabídla Meryl Streep v televizi vzácný a dojemný okamžik. Daleko od naplánovaných rozhovorů tento segment sloužil jako připomínka toho, že za filmovými ikonami se skrývají trvalé vzpomínky, lidská spojení a emoce, které překračují desetiletí. Dojemná mezihra, důkaz toho, že některá setkání nikdy doopravdy neopustí ty, kteří je zažili.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
