Tato zpěvačka boří tabu o penězích ve vztazích

Jsou peníze ve vztazích stále tabuizovaným tématem? Americká country zpěvačka a skladatelka Kelsea Ballerini se rozhodla tuto problematiku řešit přímo. Jako hostka podcastu věnovaného financím se zasazovala o větší „finanční poctivost“ před svatbou a zejména o důležitost zachování nezávislosti žen.
Prosba o finanční poctivost
Pro Kelseu Ballerini je transparentnost klíčová. „Když si s někým kupujete dům, otevíráte společný účet nebo se berete, nejdůležitější je mít finanční transparentnost,“ vysvětluje. Podle zpěvačky je nezbytné přesně vědět, odkud peníze pocházejí, jak jsou sdružovány a jak je chránit „jako celek“. Tento prozíravý přístup povzbuzuje páry k otevřeným rozhovorům o tématu, kterému se často vyhýbají.
Ženy stále častěji v čele příjmů
Kelsea Ballerini klade zvláštní důraz na situaci žen. Poukazuje na to, že dnes je stále více žen hlavními živitelkami rodiny nebo přispívají stejnou měrou. „O to větší důvod být upřímný ohledně toho, odkud peníze pocházejí a jak je chránit,“ domnívá se. Toto pozorování odráží vývoj společnosti a podle jejího názoru činí „tyto rozhovory o to důležitějšími“.
"Připravte se na nejhorší"
Kromě transparentnosti Kelsea Ballerini povzbuzuje ženy, aby plánovaly dopředu. „Je důležité se připravit na to nejhorší, na sebe,“ říká, protože si uvědomuje, že žádná nastávající nevěsta nechce takovou možnost zvažovat. Její rada: ujistěte se, že zůstanete finančně nezávislá, „i v tom nejšťastnějším a nejzdravějším vztahu“. Protože, jak nám připomíná, „nikdy nevíte, co vám život přinese.“ Varování, jehož cílem je především chránit.
Slova inspirovaná jeho zkušenostmi
Kelsea Ballerini mluví ze zkušenosti. Vdala se v roce 2017 po podepsání předmanželské smlouvy a rozvedla se v roce 2022. Tato osobní zkušenost jasně formovala její myšlení o důležitosti finanční nezávislosti. Aniž by zacházela do podrobností o svém soukromém životě, nyní raději sdílí poznatky, které se naučila, v naději, že pomůže ostatním ženám lépe se chránit.
Otevřeným projednáváním otázky peněz ve vztazích Kelsea Ballerini boří přetrvávající tabu. Její poselství, které je zároveň bystré i soucitné, nám připomíná, jak důležité je, aby si každá žena udržela svou finanční nezávislost. Tento cenný příspěvek povzbuzuje ženy, aby se ujaly odpovědnosti za téma, které je příliš často přehlíženo.