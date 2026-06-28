Penélope Cruz překvapuje ve svých 52 letech v pastelově modrých šatech

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

Španělská herečka Penélope Cruz způsobila senzaci na červeném koberci na premiéře svého nového filmu „The Invite“ v Los Angeles. Pro tuto příležitost vyměnila své obvyklé černé šaty za pastelově modrou kreaci. Zářivá změna stylu, která nezůstala bez povšimnutí.

Pastelově modré šaty

Na tento večer měla Penélope Cruz na sobě šaty ušité na míru v jemné světle modré barvě. Tato barevná volba byla o to výraznější, že herečka na červeném koberci nejčastěji preferuje černou. Tento jemný letní odstín vnesl vítanou svěžest, která se dokonale hodila k atmosféře této premiéry. Jemné aplikace připomínající konfety zdobily výstřih a pas, čímž celkovému vzhledu dodaly nádech elegance. Kromě barvy se šaty vyznačovaly i pečlivým řemeslným zpracováním. Sukni obaloval skládaný panel s peřím, který siluetě dodával texturu a pohyb.

Vystoupení po boku Olivie Wilde

Tento výlet byl součástí propagace filmu „The Invite“. Na červeném koberci pózovala Penélope Cruz po boku své herecké kolegyně, irsko-americké herečky, producentky, režisérky a scenáristky Olivie Wilde, což byl elegantní i láskyplný duo zároveň. Byla to pro obě ženy příležitost sdílet tento zvláštní okamžik spojený s uvedením jejich filmu pod dohledem fotografů.

V těchto pastelově modrých šatech od Chanel Penélope Cruz vytváří jemný a elegantní vzhled zároveň. Tím, že se herečka odklonila od svých obvyklých černých outfitů, dokazuje, že má stále v plánu spoustu překvapení. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, kteří jsou touto zářivou pastelovou mezihrou okouzleni.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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