Madonna (67) volí v Paříži krajku pro elegantní vzhled

Madonna opět dokázala, že je jednou z největších módních ikon všech dob. Americká zpěvačka způsobila senzaci během pařížského výletu v bledě růžovém krajkovém outfitu, doplněném kousky, které jsou součástí jejího charakteristického vzhledu.
Outfit z bledě růžové krajky
Ústředním bodem tohoto vystoupení byl nepochybně její krajkový outfit. Madonna měla na sobě jemný kousek v „baby růžovém“ odstínu, jemně lemovaný krajkou a svázaný tenkými úvazky. Rozhodně romantický střih, který ostře kontrastuje s rockově inspirovanými volbami, které se někdy v jejím šatníku spojují. Pastelová barva dodává outfitu něžný, ale zároveň zářivý rozměr.
Síťované punčocháče a bunda s leopardím vzorem
Aby doplnila tento ústřední prvek, Madonna zvolila okamžitě rozpoznatelné doplňky. Na nohou měla síťované punčocháče, které celkovému vzhledu dodaly grafický rozměr. Krátká bunda s leopardím vzorem přehozená přes ramena vyvažovala jemnost hlavního outfitu divočejším rock'n'rollovým nádechem. Tato kombinace růžové krajky a zvířecího vzoru dokonale ilustruje Madonnin stylistický jazyk: směs sladkosti a odvážnosti, která prostupuje celou její tvorbou od 80. let.
Kabelka a šperky k sobě
Aby Madonna svůj outfit doplnila, pečlivě zvolila i doplňky. Nesla strukturovanou kabelku s horním uchem ve stejném leopardím vzoru jako její bunda, čímž vytvořila dokonale propracovaný look od hlavy až k patě. Kruhové náušnice posázené diamanty zachycovaly světlo, doplněné střapcovým přívěskem, který byl rovněž osazen drahými kameny. Sluneční brýle z želvoviny doplnily outfit a dodaly mu výrazně vintage nádech. Toto mistrovské vrstvení prvků proměnilo každý detail její siluety v módní prohlášení.
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Ikona, která zpopularizovala krajku
Madonnina volba krajky není v její kariéře bezvýznamná. Od samého začátku hrála rozhodující roli v popularizaci těchto kousků a nosila je jako oděvy na jevišti i na červený koberec. V 80. letech byly krajkové korzety nedílnou součástí jejího šatníku a v 90. letech vynesla ke slávě návrháře Jeana Paula Gaultiera tím, že na jevišti a obálkách časopisů nosila jeho dnes již ikonické kuželovité korzety. Tento přístup hluboce proměnil kodexy současné módy a rozmazal hranice mezi intimním a svrchním oblečením.
Pracuje se na novém albu
Toto pařížské vystoupení přichází v klíčovém okamžiku Madonniny kariéry. V současné době se připravuje na vydání alba „Confessions on a Dance Floor: Part II“, netrpělivě očekávaného pokračování svého ikonického alba z roku 2005. Pro tento nový projekt se znovu spojila s producentem Stuartem Pricem, svým tehdejším spolupracovníkem. „Kontaktovala jsem ho, protože jsem si myslela, že svět je ve velmi temném prostředí a že lidé potřebují tančit,“ vysvětlila Madonna.
Také hovořila o osobních těžkostech, kterým čelila při psaní nového alba. Zpěvačka během tvůrčího procesu ztratila bratra a nevlastní matku. „Hodně jsem psala o rodinném traumatu a pak jsme začali dělat taneční hudbu,“ vysvětlila.
V bledě růžovém krajkovém outfitu, leopardím saku a diamantových špercích se Madonna v Paříži objevila jednou ze svých nejvýraznějších prezentací roku. Znovu potvrdila svou schopnost proměnit každý výlet v módní moment, a to vše při přípravě na netrpělivě očekávaný návrat alba, které slibuje obzvláště emotivní atmosféru.