Rita Ora oslnila červený koberec odvážnými šaty, které vypadají jako druhá kůže.

Albansko-britská zpěvačka, modelka a herečka Rita Ora nedávno na londýnském udílení cen Fashion Awards 2025 zaujala veřejnost, když se na červeném koberci objevila v ultra těsných stříbrných šatech s odvážným hlubokým výstřihem.
Šaty s výrazným leskem
Šaty, které si Rita Ora vybrala, byly přiléhavé od Ralph Lauren, elegantně obepínaly její křivky. Saténová textura a kovový lesk zachycovaly světlo při každém pohybu, zatímco vysoký rozparek dodával nádech decentního lesku, ideální pro prestižní večer. Rita Ora tento výrazný look doplnila elegantním balerínským drdolem, který zdůraznil její decentní šperky a make-up, s kouřovými očima a sytě růžovými rty. Tento soudržný outfit na červeném koberci předvedl její bezchybný smysl pro styl a sebevědomí.
Pozoruhodná účast na významné akci
Udílení cen Fashion Awards je v módním průmyslu událostí, kterou je třeba navštívit a která oceňuje začínající návrháře a talenty. Rita Ora, která je již dříve známá pro své „odvážné“ a často avantgardní módní volby, byla všeobecně oslavována jako jeden z nejpamátnějších outfitů ceremoniálu v roce 2025. Její outfit zaujal kritiky i veřejnost a dokonale ztělesňoval ducha akce. Nejenže upevnil její pověst průkopnice stylu, ale také vyvolal četné diskuse na sociálních sítích, kde byl označen za „skutečný módní moment“.
Tímto oslnivým zjevem Rita Ora opět potvrzuje svůj status stylové ikony schopné kombinovat odvážnost a eleganci. Mezi půvabem a sebevědomím dokazuje, že červený koberec je skutečným hřištěm, kde si získává pozornost svým charismatem a vrozeným smyslem pro styl.