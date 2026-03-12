„Je úžasná“: Selena Gomez oslňuje zářivým vzhledem

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

Vizážistka Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) sdílela na Instagramu zlaté selfie americké zpěvačky, skladatelky, herečky, producentky a podnikatelky Seleny Gomez, na kterém zachytila jarní záři pod přirozeným světlem.

„Zářící make-up“ v teplých a zářivých tónech

Na této sluncem zalité fotografii se Selena Gomez pyšní perfektně provedeným sluncem políbeným líčením: zlatý rozjasňovač zvýrazňuje lícní kosti, duhové broskvové oční stíny jí dodávají zdravý lesk, jemné kouřové oči s prodlouženými řasami a plné, lesklé růžové rty. Její vlnité hnědé vlasy volně splývají a rámují sebevědomý úsměv, to vše oděné do texturovaného černého svetru pro elegantní kontrast.

Autentičnost a přirozené světlo

Tato selfie pořízená uvnitř se střešním oknem zalitým světlem zdůrazňuje přirozenou pleť Seleny Gomez a dodává jí zářivý a zářivý vzhled připomínající probuzení na slunci. Jenni Nicole vytváří ležérní kosmetický look, ideální pro letní atmosféru.

Fanoušci jsou v nadšení: „Super slunečno!“

Komentáře explodují obdivem: „Je úžasná, ta sluneční záře je šílená!“ nebo „Super slunečná Seleno, rozzáříš všechno!“ , nadšeně fanoušci chválí tento make-up, který zachycuje radostnou a zářivou podstatu Seleny Gomez.

Stručně řečeno, Selena Gomez, stylistka Jenni Nicole, ztělesňuje v této zářivé selfie, která oslavuje jednoduchou, zářivou záři. Inspirativní vzhled, který dokazuje, že „skutečná záře“ někdy pochází z jednoduchého přirozeného světla a zářivého make-upu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
V šatech zdobených krystaly Lucy Liu přitahuje všechny pohledy

