Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

Americká gymnastka Jordan Chilesová, která spojila sílu a eleganci, předvedla jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Na galavečeru TIME Women of the Year Gala 2026 americká medailistka oslnila ve stříbrných šatech od Tonyho Warda Couture, v nichž snoubila atletickou sílu s haute couture sofistikovaností.

Vykrojené šaty s hlubokým poselstvím

Jordan Chiles měla na galavečeru TIME Women of the Year Gala 2026 stříbrné šaty s výstřihem do V – kousek z kolekce podzim/zima 2023/2024. Šaty měly asymetrický výstřih bez rukávů a byly celé pokryty flitry. Výstřih v pase byl zdoben vínovou a černou výšivkou, která evokovala „zranění“, jež ji činilo „silnější“.

Tento stylizovaný look od Jasona Remberta zdůraznil siluetu Jordan Chilesové, doplněný diamantovými náušnicemi, elegantním účesem vysušeným foukáním od SherriAnn Cole a zářivým líčením s dlouhými řasami od Dee Carrion.

Emočně nabitá slavnost

Před večerem se americká gymnastka Jordan Chiles zúčastnila fóra TIME Women of the Year Leadership Forum v minišatech od Helsa Studio s velkou bílou mašlí, spolu s americkou basketbalistkou Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) a americkou fotbalistkou Kelley O'Harou (olympijský fotbal), kde probraly sílu ženského sportu – ideální kulisu pro její odolný vzhled.

Fanoušci uchváceni jeho silou

Reakce se od události hrnou: „Svaly a elegance, Jordane, jsi bojovnice!“ nebo „Tenhle střih je silný, nosíš svou sílu jako korunu!“ , volají fanoušci a oslavují tuto olympioničku, která proměňuje zkoušky v módní triumfy.

Stručně řečeno, Jordan Chiles spojuje elitní atletiku a haute couture v looku, který symbolizuje odolnost. Tyto šaty „zraněné, ale silnější“ dokonale ztělesňují její cestu a dokazují, že skutečná elegance se rodí z volně projevené zranitelnosti.

