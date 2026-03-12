Cindy Crawfordová v šedesáti letech předvádí svůj vzhled bez make-upu a sdílí svou ranní rutinu.

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Americká supermodelka Cindy Crawford dokazuje, že k záři nepotřebuje žádné umělé prvky. Tato ikonická modelka se nedávno objevila bez make-upu ve videu na Instagramu, kde sdílela svou ranní wellness rutinu, která je kombinací péče o sebe a každodenní jemnosti.

Přirozená kráska ve své vířivce

Po probuzení se Cindy, stále v nočním prádle, přirozeně zatváří, než vklouzne do županu a začne se svými rituály. Vklouzne do venkovní vířivky jako po ranní koupeli, vlasy stažené do volného drdolu a jednoduchý zlatý náhrdelník, který plně obejme její tělo a jejích 60 let klidem, zatímco jemné ranní světlo hladí její pokožku.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cindy Crawford (@cindycrawford)

Vysoce strukturovaná rutina pro pleť a wellness

Její ráno začíná kolem 6. hodiny ranní několika protaženími na kraji postele, po nichž následuje suché kartáčování nohou pro stimulaci krevního oběhu. Pokračuje masáží obličeje gua sha a poté ošetřením pokožky hlavy a obličeje červeným světlem – gesta, která jsou součástí její osobní rutiny pro udržení zářivosti pleti a vitality vlasů, aniž by si nárokovala stanovit nějaký standard nebo vzor, který by měla v šedesáti letech následovat.

Malá zdravotní gesta a chvilka „uzemnění“

Americká supermodelka Cindy Crawfordová si pro svou vnitřní pohodu vypije před snídaní trochu jablečného octa a poté se jde naboso projít po trávě ve své zahradě u oceánu, aby se „spojila se zemí“ a užila si měkké ranní světlo. Tento čas strávený v přírodě, mezi čerstvým vzduchem, výhledem na moře a koupelí ve vířivce, je popisován jako „skutečná dekompresní komora před shonem dne“.

Je to pro ni jedinečná rutina, pro každého těžko dostupná, a v žádném případě nestandardní postup, který by měla v šedesáti letech dodržovat, aby se cítila dobře, ale spíše osobní rituál, který jí dodává energii a klid.

Sport, kolagenová káva a e-maily

Kolem 7:45 si oblékne sportovní oblečení, udělá si kávu obohacenou o kolagen a pak se na pár minut usadí před počítačem, aby si zkontrolovala e-maily. Její rutina pokračuje individuálně zaměřeným cvičením: protahováním, cvičením na obráceném trenažéru, minitrampolínou a následným cvičením ve stylu pilates s průvodcem. Tyto aktivity jsou součástí jejího osobního ranního rituálu, přizpůsobeného jejím potřebám a tempu, a nejsou zamýšleny jako model ani povinnost pro nikoho staršího 60 let.

Fanoušci milují jeho autenticitu

V popisku Cindy Crawfordová vysvětluje, že tuto rutinu miluje, protože ji „naladí na správnou cestu pro den“, což je rituál, který jí hned po ránu přináší rovnováhu a energii. Komentáře drtivou většinou chválí „její přirozenost a jednoduchost“. „V šedesáti letech a bez make-upu jsi oslnivá“, „Je inspirativní vidět, jak s takovým klidem přijímáš svůj věk,“ píší uživatelé internetu, které si tato směsice jednoduchosti a sebelásky získala.

Sdílením těchto momentů ze svého rána nám Cindy Crawford připomíná, že pohoda pramení v první řadě z naslouchání sami sobě a užívání si vlastních rituálů, spíše než z dodržování norem nebo standardů. V šedesáti letech ztělesňuje přirozený klid a inspiruje své fanoušky k autentické oslavě svého těla a každodenního života.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

Americká gymnastka Jordan Chilesová, která spojila sílu a eleganci, předvedla jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Na galavečeru TIME...

Herečka Lily-Rose Depp stylově oživuje leopardí vzor.

Módní trendy se často vracejí poté, co byly považovány za zastaralé. Leopardí vzor je toho ukázkovým příkladem. Během...

„Vzácné charisma“: Gillian Anderson v 57 letech dokazuje, že přehlídkové molo je otevřené všem věkovým kategoriím.

Americká herečka Gillian Anderson, hvězda filmu „Akta X“, sebevědomě kráčela během pařížského týdne módy a ozářila molo magnetickou...

„Nová Pamela Anderson“: tato modelka se proslaví v obsazení dalšího filmu „Pobřežní hlídka“

Americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader se připojila k obsazení remaku seriálu "Pobřežní hlídka". Oznámila to na...

Zendaya překvapila všechny krátkým sestřihem a minimalistickým vzhledem

Zendaya překvapila všechny ultra-elegantním krátkým střihem a minimalistickým vzhledem, který zaujal všechny pohledy. Během pařížského týdne módy americká...

Poté, co se jí kvůli jejímu vzhledu posmívali, tato influencerka přináší velmi osobní odpověď.

Britská tvůrkyně obsahu Madeline Argy proměnila výsměch v silnou lekci o pozitivním přístupu k tělu poté, co virální...