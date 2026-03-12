Cindy Crawfordová v šedesáti letech předvádí svůj vzhled bez make-upu a sdílí svou ranní rutinu.

Americká supermodelka Cindy Crawford dokazuje, že k záři nepotřebuje žádné umělé prvky. Tato ikonická modelka se nedávno objevila bez make-upu ve videu na Instagramu, kde sdílela svou ranní wellness rutinu, která je kombinací péče o sebe a každodenní jemnosti.
Přirozená kráska ve své vířivce
Po probuzení se Cindy, stále v nočním prádle, přirozeně zatváří, než vklouzne do županu a začne se svými rituály. Vklouzne do venkovní vířivky jako po ranní koupeli, vlasy stažené do volného drdolu a jednoduchý zlatý náhrdelník, který plně obejme její tělo a jejích 60 let klidem, zatímco jemné ranní světlo hladí její pokožku.
Vysoce strukturovaná rutina pro pleť a wellness
Její ráno začíná kolem 6. hodiny ranní několika protaženími na kraji postele, po nichž následuje suché kartáčování nohou pro stimulaci krevního oběhu. Pokračuje masáží obličeje gua sha a poté ošetřením pokožky hlavy a obličeje červeným světlem – gesta, která jsou součástí její osobní rutiny pro udržení zářivosti pleti a vitality vlasů, aniž by si nárokovala stanovit nějaký standard nebo vzor, který by měla v šedesáti letech následovat.
Malá zdravotní gesta a chvilka „uzemnění“
Americká supermodelka Cindy Crawfordová si pro svou vnitřní pohodu vypije před snídaní trochu jablečného octa a poté se jde naboso projít po trávě ve své zahradě u oceánu, aby se „spojila se zemí“ a užila si měkké ranní světlo. Tento čas strávený v přírodě, mezi čerstvým vzduchem, výhledem na moře a koupelí ve vířivce, je popisován jako „skutečná dekompresní komora před shonem dne“.
Je to pro ni jedinečná rutina, pro každého těžko dostupná, a v žádném případě nestandardní postup, který by měla v šedesáti letech dodržovat, aby se cítila dobře, ale spíše osobní rituál, který jí dodává energii a klid.
Sport, kolagenová káva a e-maily
Kolem 7:45 si oblékne sportovní oblečení, udělá si kávu obohacenou o kolagen a pak se na pár minut usadí před počítačem, aby si zkontrolovala e-maily. Její rutina pokračuje individuálně zaměřeným cvičením: protahováním, cvičením na obráceném trenažéru, minitrampolínou a následným cvičením ve stylu pilates s průvodcem. Tyto aktivity jsou součástí jejího osobního ranního rituálu, přizpůsobeného jejím potřebám a tempu, a nejsou zamýšleny jako model ani povinnost pro nikoho staršího 60 let.
Fanoušci milují jeho autenticitu
V popisku Cindy Crawfordová vysvětluje, že tuto rutinu miluje, protože ji „naladí na správnou cestu pro den“, což je rituál, který jí hned po ránu přináší rovnováhu a energii. Komentáře drtivou většinou chválí „její přirozenost a jednoduchost“. „V šedesáti letech a bez make-upu jsi oslnivá“, „Je inspirativní vidět, jak s takovým klidem přijímáš svůj věk,“ píší uživatelé internetu, které si tato směsice jednoduchosti a sebelásky získala.
Sdílením těchto momentů ze svého rána nám Cindy Crawford připomíná, že pohoda pramení v první řadě z naslouchání sami sobě a užívání si vlastních rituálů, spíše než z dodržování norem nebo standardů. V šedesáti letech ztělesňuje přirozený klid a inspiruje své fanoušky k autentické oslavě svého těla a každodenního života.