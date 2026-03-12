Kdo je Teagan Croft, australská herečka, která se chystá ztvárnit Lociku ve filmech?

Jméno Teagan Croftové se již několik týdnů objevuje v diskusích o možné hrané adaptaci animovaného filmu „Na vlásku“. Australská herečka je údajně mezi zvažovanými talenty pro roli dlouhovlasou hrdinky. Ačkoli žádné oficiální oznámení nepotvrdilo toto obsazení, zájem, který její jméno vyvolalo, znovu probudil zvědavost ohledně její kariéry.
Herečka, která byla objevena v televizi už v útlém věku.
Australská herečka Teagan Croft se narodila v dubnu 2004 v Sydney. Svou kariéru začala v mladém věku, zpočátku účinkovala v australských divadelních produkcích. Širší uznání získala v roce 2018, kdy se připojila k obsazení série komiksů DC "Titans". V této adaptaci komiksového vesmíru hraje Rachel Roth, známou také jako Raven, teenagerku s nadpřirozenými schopnostmi. Tato role jí přinesla mezinárodní publicitu a upevnila si reputaci ve filmovém a televizním průmyslu.
Kariéra, která se rozšiřuje do filmů a televizních seriálů
Po roli ve filmu „Titáni“ pokračovala Teagan Croft ve své kariéře v různých televizních a filmových projektech. Zejména se objevila ve filmu Netflixu „True Spirit“ (2023), který vypráví příběh australské jachtařky Jessicy Watson. V tomto celovečerním filmu ztvárnila mladou atletku, která se stala nejmladším člověkem, který sám obplul svět. Tento výkon jí pomohl upevnit si pozici ve filmovém průmyslu a rozšířit její publikum.
Kolují zvěsti o adaptaci seriálu "Na vlásku".
Již nějakou dobu se v médiích a online diskusích objevuje možnost hrané adaptace animovaného filmu "Na vlásku" z roku 2010. V této souvislosti fanoušci a někteří pozorovatelé pravidelně zmiňují jméno Teagan Croft jako herečku, která by se pro tuto roli mohla hodit. Oficiální potvrzení obsazení potenciální adaptace ani účasti herečky však zatím nebylo oznámeno.
Mladá herečka, kterou sleduje nová generace fanoušků
Díky svým rolím v populárních seriálech a mezinárodních produkcích si Teagan Croft postupně vybudovala značnou základnu fanoušků. Její přítomnost na sociálních sítích a vystoupení v projektech zaměřených na mladší publikum také přispívají k její větší viditelnosti. I když zvěsti kolem seriálu „Na vlásku“ zůstávají nepotvrzené, nicméně ukazují rostoucí zájem o její kariéru.
Stručně řečeno, Teagan Croft patří k nové generaci australských hereček, které získávají na popularitě v Hollywoodu. Objevila se v seriálu „Titans“ a poté ve filmu „True Spirit“ a stabilně si buduje kariéru ve filmu a televizi. Zvěsti, které ji umisťují mezi možné kandidátky na roli seriálu „Tangled“, ukazují na rostoucí pozornost, které se její kariéře dostává, přestože dosud nebylo učiněno žádné oficiální oznámení.