V šatech zdobených krystaly Lucy Liu přitahuje všechny pohledy

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu způsobila v šatech posázených křišťály senzaci na červeném koberci na galavečeru TIME Women of the Year 2026 v Los Angeles.
Retro šaty z 18. století
Lucy Liu měla na sobě černé sametové midi šaty zdobené visícími křišťálovými střapci, které s každým jejím pohybem chytaly světlo. Záměrně zveličené boky připomínaly brašny z 18. století, které kdysi nosila Marie Antoinetta, a dodávaly tak dramatický nádech a svěží historický nádech. Soubor doplňovaly sandály na platformě, elegantní psaníčko a diamantové šperky s výrazným růžovým kamenem. Tento outfit, stylizovaný Lee Harris, skvěle kombinoval barokní opulentnost se současnou elegancí.
Dlouhé, přirozené vlasy
Poté, co se Lucy Liu v traileru k filmu „Rosemead“ objevila s krátkým mikádem, se na galavečeru TIME Women of the Year 2026 objevila s dlouhými vlasy rozdělenými uprostřed, z nichž vynikaly volné, splývavé lokny. Elegantní vzhled dotvořil růžový make-up na tvářích a fuchsiové rty.
Fanoušci v úžasu
Internet se rozpovídal: „Lucy Liu, královna červeného koberce!“ a „Ty krystaly a šaty, jsi úžasná!“ zvolali uživatelé internetu a chválili její módní odvahu a nadčasovou krásu.
Stručně řečeno, americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu překračuje hranice epoch v barokních sametových křišťálových šatech a dokazuje, že nadčasová elegance pramení ze směsice historie a modernity. Tento působivý vzhled představuje její triumfální návrat na mezinárodní módní scénu.