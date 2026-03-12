Herečka Lily-Rose Depp stylově oživuje leopardí vzor.

Módní trendy se často vracejí poté, co byly považovány za zastaralé. Leopardí vzor je toho ukázkovým příkladem. Během pařížského týdne módy francouzsko-americká herečka a modelka Lily-Rose Depp zaujala outfitem, který tento ikonický vzor znovu dostal do centra pozornosti.
Významné vystoupení na módní přehlídce Chanel
Přehlídka kolekce Chanel podzim/zima 2026/2027, která se konala v Grand Palais během pařížského týdne módy, přivedla do centra řadu celebrit ze světa filmu a módy. Mezi hosty v první řadě vynikala Lily-Rose Depp v leopardím outfitu od hlavy až k patě. Francouzsko-americká herečka a modelka měla na sobě midi šaty s širokými ramínky zdobené tímto potiskem, které zkombinovala s malým kloboukem v té samé barvě. Outfit doplnily decentnější doplňky, včetně vínové kabelky Chanel a lodiček v neutrálních tónech, které vytvářely kontrast se zvířecím potiskem.
Kultovní módní potisk
Leopardí vzor zaujímá v historii módy zvláštní místo. Zpopularizoval se ve 40. a 50. letech 20. století a v průběhu desetiletí se stal symbolem odvážného stylu. V 60. letech 20. století přispěly k jeho mimořádné popularitě některé módní domy a filmové osobnosti. Později, v 90. a 2000. letech, byl přijat v široké škále stylů, od hollywoodské elegance až po rockové vlivy. I dnes se mnoho návrhářů ve svých kolekcích vrací k zvířecímu vzoru.
Vzhled, který spojuje vintage a modernu
Lily-Rose Depp ve svém outfitu kombinovala několik stylistických odkazů. Malý klobouk a střih šatů evokovaly retro styl, zatímco jednoduchost doplňků dodávala outfitu modernější nádech. Tato směsice vlivů dodala outfitu vintage, ale zároveň moderní nádech, často spojovaný s pařížským stylem. Stylisté v současných trendech vysvětlují, že leopardí vzor lze elegantně nosit v kombinaci s decentními kousky nebo minimalistickými doplňky.
Úzké spojení s domem Chanel
Přítomnost Lily-Rose Depp na přehlídce Chanel není překvapením. Francouzsko-americká herečka a modelka udržuje s módním domem blízký vztah již několik let. Stala se jednou z tváří značky již v útlém věku, zejména díky vůni Chanel N°5. Tato spolupráce je také součástí rodinné historie, protože její matka, Vanessa Paradis, je s Chanelem spojena od 90. let. Od té doby se Lily-Rose Depp pravidelně objevuje na přehlídkách a akcích domu.
Svým výrazným vystoupením na pařížském týdnu módy Lily-Rose Depp vrátila do centra pozornosti leopardí vzor, ikonický motiv, který se v módě pravidelně vrací. Tento styl, který spojuje vintage dědictví se současnou interpretací, opět dokazuje, že určité trendy mohou překonat desetiletí a přitom zůstat relevantní.