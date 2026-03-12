Herečka Lily-Rose Depp stylově oživuje leopardí vzor.

Fabienne Ba.
@lilyrose_depp _ Instagram

Módní trendy se často vracejí poté, co byly považovány za zastaralé. Leopardí vzor je toho ukázkovým příkladem. Během pařížského týdne módy francouzsko-americká herečka a modelka Lily-Rose Depp zaujala outfitem, který tento ikonický vzor znovu dostal do centra pozornosti.

Významné vystoupení na módní přehlídce Chanel

Přehlídka kolekce Chanel podzim/zima 2026/2027, která se konala v Grand Palais během pařížského týdne módy, přivedla do centra řadu celebrit ze světa filmu a módy. Mezi hosty v první řadě vynikala Lily-Rose Depp v leopardím outfitu od hlavy až k patě. Francouzsko-americká herečka a modelka měla na sobě midi šaty s širokými ramínky zdobené tímto potiskem, které zkombinovala s malým kloboukem v té samé barvě. Outfit doplnily decentnější doplňky, včetně vínové kabelky Chanel a lodiček v neutrálních tónech, které vytvářely kontrast se zvířecím potiskem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem HELLO! US (@hellomagus)

Kultovní módní potisk

Leopardí vzor zaujímá v historii módy zvláštní místo. Zpopularizoval se ve 40. a 50. letech 20. století a v průběhu desetiletí se stal symbolem odvážného stylu. V 60. letech 20. století přispěly k jeho mimořádné popularitě některé módní domy a filmové osobnosti. Později, v 90. a 2000. letech, byl přijat v široké škále stylů, od hollywoodské elegance až po rockové vlivy. I dnes se mnoho návrhářů ve svých kolekcích vrací k zvířecímu vzoru.

Vzhled, který spojuje vintage a modernu

Lily-Rose Depp ve svém outfitu kombinovala několik stylistických odkazů. Malý klobouk a střih šatů evokovaly retro styl, zatímco jednoduchost doplňků dodávala outfitu modernější nádech. Tato směsice vlivů dodala outfitu vintage, ale zároveň moderní nádech, často spojovaný s pařížským stylem. Stylisté v současných trendech vysvětlují, že leopardí vzor lze elegantně nosit v kombinaci s decentními kousky nebo minimalistickými doplňky.

Úzké spojení s domem Chanel

Přítomnost Lily-Rose Depp na přehlídce Chanel není překvapením. Francouzsko-americká herečka a modelka udržuje s módním domem blízký vztah již několik let. Stala se jednou z tváří značky již v útlém věku, zejména díky vůni Chanel N°5. Tato spolupráce je také součástí rodinné historie, protože její matka, Vanessa Paradis, je s Chanelem spojena od 90. let. Od té doby se Lily-Rose Depp pravidelně objevuje na přehlídkách a akcích domu.

Svým výrazným vystoupením na pařížském týdnu módy Lily-Rose Depp vrátila do centra pozornosti leopardí vzor, ikonický motiv, který se v módě pravidelně vrací. Tento styl, který spojuje vintage dědictví se současnou interpretací, opět dokazuje, že určité trendy mohou překonat desetiletí a přitom zůstat relevantní.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Vzácné charisma“: Gillian Anderson v 57 letech dokazuje, že přehlídkové molo je otevřené všem věkovým kategoriím.
Article suivant
Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cindy Crawfordová v šedesáti letech předvádí svůj vzhled bez make-upu a sdílí svou ranní rutinu.

Americká supermodelka Cindy Crawford dokazuje, že k záři nepotřebuje žádné umělé prvky. Tato ikonická modelka se nedávno objevila...

Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

Americká gymnastka Jordan Chilesová, která spojila sílu a eleganci, předvedla jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Na galavečeru TIME...

„Vzácné charisma“: Gillian Anderson v 57 letech dokazuje, že přehlídkové molo je otevřené všem věkovým kategoriím.

Americká herečka Gillian Anderson, hvězda filmu „Akta X“, sebevědomě kráčela během pařížského týdne módy a ozářila molo magnetickou...

„Nová Pamela Anderson“: tato modelka se proslaví v obsazení dalšího filmu „Pobřežní hlídka“

Americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader se připojila k obsazení remaku seriálu "Pobřežní hlídka". Oznámila to na...

Zendaya překvapila všechny krátkým sestřihem a minimalistickým vzhledem

Zendaya překvapila všechny ultra-elegantním krátkým střihem a minimalistickým vzhledem, který zaujal všechny pohledy. Během pařížského týdne módy americká...

Poté, co se jí kvůli jejímu vzhledu posmívali, tato influencerka přináší velmi osobní odpověď.

Britská tvůrkyně obsahu Madeline Argy proměnila výsměch v silnou lekci o pozitivním přístupu k tělu poté, co virální...