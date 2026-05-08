V divadelním vzhledu Madonna zaujme velkolepou gotickou siluetou

Léa Michel
Když Madonna prochází po červeném koberci Met Gala, předem víme, že nás čeká nezapomenutelný módní okamžik. Královna popu letos neporušila tradici. Na schodech Metropolitního muzea umění v New Yorku se objevila v teatrální gotické siluetě, která okamžitě rozpoutala pozornost na sociálních sítích. Byl to víc než jen outfit, opravdové umělecké představení. A její fanoušci reagovali rychle.

Vzhled někde mezi mysticismem a haute couture

Pro letošní ročník přehlídky z roku 2026, s tématem „Kostýmní umění“ a dress codem „Móda je umění“, zvolila Madonna vzhled, který posouval hranice v oblasti oblečení. Dlouhé černé krajkové šaty, saténové operní rukavice, kotníkové boty na platformě, organzový límec a především impozantní černý klobouk s pirátskou lodí, propracovanou z perel a drátěných struktur. Z této pokrývky hlavy splýval až do zad světle modrý šifonový závoj, který se vlaje po schodech s téměř filmovým efektem.

Aby zpěvák vzhled dotvořil, držel v ruce lovecký roh, což mu dodávalo téměř šamanský nádech. Outfit navrhl pro Saint Laurent Anthony Vaccarello a byl vyroben na míru a vyžadoval pečlivé řemeslné zpracování. Výsledkem je gotická, mystická a hluboce expresivní silueta.

Pocta významnému surrealistickému umělci

Za tímto velkolepým vzhledem se skrývá skutečný umělecký přístup. Madonna se inspirovala dílem „Pokušení svatého Antonína“, které v roce 1945 namalovala anglo-mexická surrealistická umělkyně Leonor Carrington. Na tomto obraze nese ženská postava na hlavě loď, obklopená průvodem tajemných postav.

Madonna tuto scénu ztvárnila dokonale a dorazila v doprovodu sedmi žen oblečených v barevných krajkových róbách a bílých závojích zakrývajících oči, které nesly její závoj ve tvaru pavučiny. Tato volba nabývá zvláštního významu nyní, kdy se v pařížském Musée du Luxembourg koná velká retrospektiva Leonory Carringtonové, která této dlouho podceňované umělkyni vrací její právoplatné místo v dějinách surrealismu.

Madonna aneb umění věčného znovuobjevování

Na sociálních sítích fanoušci nadšeně chválili inscenaci. Mnozí ocenili narativní aspekt vzhledu, jeho uměleckou hloubku a skutečnost, že Madonna neustále překvapuje a hraje si. Daleko od pouhého nabízení „hezkých šatů“, s každým vystoupením prezentuje vizi, záměr.

Madonna, která se Met Gala pravidelně účastní od roku 1997, se na ní již projevila svými modely od Versace, Givenchy, Moschino a Jean Paul Gaultiera. I letos potvrzuje, že je stále jednou z umělkyň, které nejlépe rozumí tomuto jedinečnému večeru, kde se móda setkává s uměním na nejvyšší úrovni.

Madonna proměnila červený koberec Met Gala 2026 ve skutečnou divadelní show a předvedla jeden z nejdiskutovanějších outfitů letošního ročníku. Zpěvačka vzdává hold velké umělkyni, je zároveň smyslem pro inscenaci a předstíranou troufalostí a připomíná, že je sama sebou: je svobodná, teatrální a vždy připravená proměnit oděv v umělecké dílo.

„Výsledek se mi nelíbil“: Zpěvačka otevřeně hovoří o svých kosmetických zákrocích

