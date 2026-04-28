„Bez filtrů“: Zpěvačka Kesha překvapuje snímky, které jsou přirozené i odvážné

Americká zpěvačka Kesha 24. dubna 2026 neslavila Den Země projevem ani politickým hashtagem. Udělala to po svém: v oceánu, bez oblečení a make-upu, s pár slovy napsanými růžovou barvou na fotografiích. A okamžitě to vyvolalo reakci.
Nefiltrovaná fotogalerie k tématu „Den Země“
Kesha zveřejnila na Instagramu řadu fotografií s jednoduchým popiskem „#Earthdayiseveryday“. Na jedné je vidět zezadu ve vlnách, s mokrými vlasy v přirozených vlnách. Na jiném snímku leží tváří dolů na písku a odhaluje svou zlatou pleť a pihy, v jedné ruce drží třpytivý oblázek a několik zlatých přívěsků. Nejsou patrné žádné filtry.
„Filozofické“ úvahy
Stejně tak pozornosti než samotné fotografie přitáhly popisky. „Matka příroda je božské ženství,“ napsala k prvnímu snímku. Na třetí fotce, napůl ponořené ve vlnách se dvěma růžovými emotikony srdce umístěnými na ní, se divila: „Napadlo někoho někdy, že možná jsme mimozemšťané?“ Nakonec, s pár malými kamínky v ruce, s humorem uzavřela: „Nejvíce uzemněná popová hvězda, jakou kdy tyto skály viděly.“
Umělec v plné renesanci
Tento příspěvek vychází několik týdnů před zahájením Keshina turné „Freedom Tour“, které začne 30. května 2026 a potrvá do 30. srpna v Severní Americe a Evropě. Chvíle pauzy a opětovného spojení s tím, na čem skutečně záleží, tedy před několika měsíci intenzivního turné.
Tyto snímky jsou součástí širšího trendu Keshy, která se v posledních měsících pozoruhodně vrací do centra pozornosti. V únoru 2026 se poprvé po osmi letech objevila na udílení cen Grammy, když se bosá procházela po červeném koberci v dlouhých bílých šatech pokrytých peřím s duhovým, téměř éterickým make-upem. O několik týdnů dříve na galavečeru MusiCares upoutala pozornost ve stříbrných metalických síťovaných minišatech. Dva velmi odlišné outfity z fotoalba z 24. dubna – oba však nesou stejné poselství: umělkyně, která se svým jedinečným způsobem vrací ke svému image.
„Božské ženství“ jako hlavní princip
Není to poprvé, co Kesha veřejně prohlašuje hluboké spojení s přírodou a formu osobní spirituality. Fráze „božská ženskost“, kterou použila, rezonuje s celou její nedávnou uměleckou trajektorií, která se vyznačuje touhou po svobodě a autenticitě po letech právních a osobních bojů.
Zatímco jiní slaví Den Země politickými prohlášeními, Kesha to ztělesňovala doslova – ponořila se do něj bez zbytečných ozdob. Jednoduché gesto, které ale hodně vypovídá o tom, kým se stala.