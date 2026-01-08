„Proč by se člověk musel vdávat, aby byl šťastný?“: Tato zpěvačka boří tabu

Rosé, ikonická zpěvačka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, nedávno otevřeně promluvila v podcastu Session 46: Rosé | Therapuss s Jakeem Shanem . Jihokorejská zpěvačka zpochybňuje tradiční očekávání ohledně manželství a rodiny a plně přijímá své štěstí svobodné ženy.
Zpochybňování „status quo štěstí“
V této intimní výměně názorů se Rosé přímo ptá: „Proč je vdávání a koupě domu standardem štěstí?“ Poukazuje na to, že někteří lidé mají v manželství nešťastné zkušenosti, a dodává: „Někdy se cítím tak šťastná, že jsem svobodná žena.“ Je to osvobozující poselství, které odmítá posvěcovat manželství jako předpoklad štěstí.
Společenský tlak na rané sňatky
Zejména v Jižní Koreji čelí ženy silnému tlaku na vdávání se v mladém věku a rychlé založení rodiny. Tento tradiční kulturní model si cení raného mateřství a role ženy v domácnosti, často na úkor osobních a profesních aspirací žen.
Rosé, hlas zpochybňující generace
Rosé, členka nejprodávanější dívčí skupiny na světě, ztělesňuje novou generaci žen, které odmítají tradiční očekávání. Na vrcholu své mezinárodní kariéry se odmítá přizpůsobit modelu, který jí nevyhovuje. Její příběh rezonuje zejména s mladými fanoušky K-popu, kteří často čelí stejným rigidním rodinným očekáváním.
Prosba o svobodnou volbu žen
Tím, že Rosé potvrzuje svou radost z toho, že je svobodná, vyvrací myšlenku, že štěstí žen nutně závisí na manželství a mateřství. Vyzývá nás k přehodnocení toho, co skutečně představuje naplňující život: „Proč bychom se měly vdávat, abychom byly šťastné?“ Tato otázka otevírá dveře k širšímu zamyšlení nad standardy úspěchu a výkonnosti, které jsou ženám vnucovány, zejména v konzervativních společnostech, jako je Jižní Korea.
V K-popovém průmyslu, kde je image idolů pečlivě kontrolována, Roséina upřímnost ohledně jejího osobního života představuje rozchod s minulostí. Zpěvačka, zvyklá na pečlivě řízené diskuse o svém soukromém životě, volí autenticitu a raději mluví o svých skutečných aspiracích, než aby se přizpůsobovala předem definované roli.