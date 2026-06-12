Během show Ariany Grande si tato tanečnice s nadváhou získala pozornost publika.

Ariana Grande je momentálně na turné po Spojených státech a během jednoho z jejích vystoupení se jedné tanečnici podařilo ukrást pozornost show. V pozadí na pódiu se tato žena, která měla choreografii písní mnohokrát oceněné hvězdy, nevědomky stala hlavní atrakcí. Fanoušek zahájil pátrání po této dive s fascinujícími pohyby boků a magnetickou aurou. A tato záhadná tanečnice s nadváhou se ozvala.
Když se vystoupení tanečnice s nadváhou stane ikonickým
Po sedmileté pauze se Ariana Grande nedávno znovu setkala se svými fanoušky triumfálním návratem na pódium. Ti, kteří jsou láskyplně nazýváni „Arianátory“, a uctívají popovou ikonu, mohli znovuobjevit talent své idolky naživo během jejího turné „Eternal Sunshine Tour“, které odstartovalo 6. června. Během jednoho z prvních vystoupení však na hvězdu tohoto „reunionového“ vystoupení rychle zapomněli, protože byli příliš zaneprázdněni obdivováním fyzického projevu jednoho z tanečníků v souboru.
Tato „vedlejší“ umělkyně, najata, aby rozpálila pódium a poskytla rytmus pro show Ariany Grande, nezůstala dlouho ve stínu. Zachycena v akci nadšeným fanouškem, je vidět, jak žije hudbu s intenzitou. S maskou králíka přes oči – zpěvaččin charakteristický styl – ohnivými vlasy a neomlouvající se postavou dodává tato tanečnice obvyklému obsazení nádech šmrncu. Jen pár centimetrů od hvězdy předvádí sugestivní pohyby kolem kolegyně v saténovém oblečení. Proměněna textem hitu „The Boy is Mine“, který zní jako hymna na lásku a posílení postavení žen, je doslova posedlá slokami.
Toto video, zveřejněné jako volání o pomoc na sociálních sítích, se dotklo srdcí 400 000 uživatelů internetu, kteří obdivovali její vznešená gesta a nakažlivé sebevědomí. Tanečnice, která zdaleka nebyla pouhou komparzistkou nebo prostým vizuálním prvkem, na toto volání odpověděla a jmenuje se Amanda LaCount . A není to její první rodeo: má prestižní životopis.
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Tanečník vyhledávaný největšími světovými hvězdami
Tato tanečnice, jejíž identita byla až do tohoto online odhalení neznámá, má mezinárodní reputaci a její vystoupení pro Arianou Grande je jen dalším vrcholem její neuvěřitelné kariéry. Je to jen malý letmý pohled do její profese, která je víc než jen vášní. Navzdory svému nízkému věku se Amanda LaCount již může pochlubit působivým seznamem úspěchů.
Tato rodačka z Colorada, která začínala v místních muzikálech, se ocitla v pozadí módní přehlídky Rihanny „Savage X Fenty“, byla frontmankou Lizzo na festivalu Coachella a zahajovala udílení cen Emmy. Zdobila pódium po boku některých z největších hudebních jmen, včetně Ozuny a Meghan Trainor. Může se také pochlubit nezapomenutelnými vystoupeními ve videoklipech Lady Gaga k písním „Stupid Love“ a Katy Perry k písním „Swish Swish“. Tanec jen pár centimetrů od Ariany Grande byl proto logickým dalším krokem v její oslnivé kariéře a konečným uznáním její virtuozity.
Obrana tělesné rozmanitosti na hudební scéně
Kromě toho, že je zázračné dítě a má působivou historii, tanečnice, objevená na okraji pozornosti během turné Ariany Grande, nejenže hýbe svým tělem, ale také zpochybňuje standardy krásy. S každým vystoupením Amanda LaCount světu říká: „Tanec není jen o těle: je to univerzální prostředek vyjádření.“ Její kroky mají téměř militantní kvalitu.
Amanda LaCount, iniciátorka hnutí, které nazvala #breakingthestereotype – název, který už sám o sobě udává scénu – chce ukázat, že tato disciplína nemá žádnou velikost ani typ postavy. Podle ní tanec není vyhrazen jen pro „malou elitu“ a ona je toho živoucím důkazem. Na pódiích stadionů a divadel vynahrazuje desetiletí marginalizace a hrdě ukazuje své křivky. Dlouho nebyly ženy s křivkami nebo nadměrnými velikostmi v tomto vysoce selektivním světě, který s tělem zachází jako s výnosným zbožím, spíše než jako s plnohodnotným nástrojem, ani „možností“. Naštěstí jim Amanda LaCount razí cestu a ze své postavy dělá symbol odporu.
Zatímco zpěvačka Ariana Grande v současné době čelí kritice za to, že je „příliš hubená“, jiné ženy s plnějšími tvary snášejí tichou diskriminaci v určitých kruzích, kde na fyzickém vzhledu záleží dvakrát tolik. Díky umělkyním, jako je Amanda LaCount, se světu hrdě projevuje sebepřijetí. A to je nejlepší reakce na kritiku.