Poté, co byla kritizována za svůj vzhled, se tato žena podělila o silné poselství

Tělo pozitivní
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

Britská tvůrkyně obsahu známá jako @whatlauraloves nedávno zveřejnila na Instagramu video doprovázené obzvláště inspirativní zprávou. Tváří v tvář četným nevyžádaným komentářům ohledně svého vzhledu mladá žena přináší silnou úvahu o vnímání těla a sebepřijetí. Toto poselství o pozitivním přístupu k tělu hluboce rezonovalo v její komunitě a povzbuzuje nás k přehodnocení toho, jak vnímáme těla druhých.

Pozorování ohledně nevyžádaných komentářů

S trochou humoru Laura začíná jasným postřehem: ukázání na něčí část těla je paradoxně přiznáním, že jste na někoho zírali. „Nic neříká ‚Dívala jsem se na tebe‘ tak jako komentář o těle někoho jiného,“ žertuje. Návrhářka přiznává, že v posledních letech obdržela mnoho takových poznámek, a osciluje mezi pobavením a nepochopením nad touto potřebou některých lidí komentovat vzhled druhých.

Proměněný vztah k tělu

Laura poté vysvětluje, jak se její pohled na vlastní tělo zásadně změnil. Po několika delších pobytech v nemocnici se v ní něco změnilo: přestala mít úzkostný vztah ke svému vzhledu a stala se zcela klidnou. Nyní vnímá své tělo především jako spojence, „který se ze všech sil snaží, aby ji udržel naživu, dýchal a užíval si života ještě další den.“ Tato perspektiva klade do středu pozornosti zdraví a vděčnost, daleko od estetických soudů.

Univerzální a osvobozující poselství

Pro designérku je postřeh jednoduchý: „Těla jsou jen těla. Pohybují se, ohýbají se, existují.“ Připomíná nám, že když se setkáme s tělem, které je znepokojivé, má každý na výběr: přijmout tuto realitu jako nedílnou součást lidské zkušenosti, nebo se prostě posunout dál. Dochází k závěru, že poukázání na něčí fyzický vzhled prozrazuje mnohem více o pozorovateli než o osobě, která pouze existuje. Pozoruhodně přesné sdělení, které si mnozí chválí online.

Prostřednictvím tohoto dojemného svědectví nám @whatlauraloves připomíná důležitost laskavosti a sebepřijetí. Silné a osvobozující poselství, které vyzývá každého, aby se laskavěji díval na své vlastní tělo i na těla druhých.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Ragbistka Ilona Maherová, která byla po své přehlídce plážového oblečení kritizována, odpovídá upřímně.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ragbistka Ilona Maherová, která byla po své přehlídce plážového oblečení kritizována, odpovídá upřímně.

Ilona Maher, bronzová medailistka z olympijských her v Paříži v roce 2024 s americkým ženským týmem ragby sevens,...

Považána za „příliš svalnatou na ženu“, hrdě ukazuje svou atletickou postavu.

Na TikToku hrdě ukazuje svou vypracovanou postavu – a je jí jedno, co říkají kritici. Tvůrkyně obsahu Courtney...

„Letos jsem nezhubla“: tato plus-size modelka hrdě ukazuje své tělo

Americká modelka a tvůrkyně obsahu Emma Arletta se na Instagramu a TikToku etablovala jako jeden z nejoddanějších hlasů...

„Chcete-li nosit krátkou sukni, noste ji“: tento návrhář povzbuzuje ženy k volnému oblékání

Na Instagramu sdílel účet @pulpeuseetchic, značka věnující se „módě pro ženy s křivkami“, poutavý videoklip. Francouzská tvůrkyně obsahu...

Trpí kožním onemocněním a používá make-up jako nástroj k sebepřijetí.

Carlie Foulks (@hootieq), která se narodila s Nethertonovým syndromem, onemocněním, které ovlivňuje vzhled pleti a vytváří iluzi spálené...

Na jevišti tato kabaretní tanečnice zpochybňuje zažité standardy.

Dlouhé, štíhlé nohy, štíhlá postava, vypracované tělo, tvář jako panenka, ustrnutý úsměv. V kolektivní představivosti jsou hvězdy kabaretu...