Proměnil svou protézu v kočičí strom: Nápad, který vykouzlí úsměv na tváři uživatelů internetu

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
prothèse jambe
@alex1leg / Instagram

V pubertě přišel o nohu kvůli rakovině kostí. Alex, jehož prostřední jméno je Resilience, čelil smrti několikrát. Přestože mu lékaři dávali pouze 40% šanci na přežití, je vzpřímený a má bionickou nohu, kterou si rád upravuje, například pomocí dílů z „Transformerů“ nebo improvizovaného kočičího stromu.

Náhradní noha, která prospívá jeho kočce

Ve věku, kdy je bezstarostnost sama o sobě stavem mysli a kdy se člověk obecně cítí neporazitelný, se Alex dozvěděl, že má v koleni nádor . Při pouhé zmínce tohoto ohlušujícího slova, které předznamenávalo mnoho pobytů v nemocnici, byl tento skvělý plavec, který musel být v minulém životě jistě rybou, v šoku, jako by ho tato hrozná diagnóza ohromila.

Tento mladý chlapec, kdysi plný naděje, byl poté nucen opustit své koníčky a podstoupit rituál, který se zdál být pravým opakem puberty: chemoterapii . Léčba byla marná, protože neměla na jeho rakovinu žádný účinek. Zbývala poslední možnost: amputace – odstranění rakovinných buněk v jejich kořeni.

Po období rekonvalescence se Alex musel vyrovnat s tímto novým odrazem, s tímto „neúplným“ tělem a především s touto vypůjčenou nohou, která nebyla z masa, ale z oceli. Tato protéza zdaleka neviděla jako neštěstí, ale stala se prodloužením jeho fantazie, pokračováním jeho tvůrčího šílenství. Tento zázračný kutil, který vidí neuvěřitelný potenciál pro transformaci v každé zachráněné části, vdechuje život svým nejextravagantnějším nápadům na tomto předmětu, který ho má udržet na nohou.

Prázdnotu, která po této zásadní operaci vznikla, vyplňuje návrhy hodnými sci-fi kostýmu. Mezi jeho nejikoničtější díla patří noha ve stylu „kočičího stromu“ vyrobená z materiálu škrabadla. Toto dřevěné tele, připomínající pirátské, je obaleno rafií, aby si jeho kočka mohla vybíjet frustraci na něm, a ne na pohovce. A toto je jen krátký letmý pohled na jeho genialitu.

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Když se protéza stane materiálem k výrobě

Alex nevnímá svou protézu jako náhradu nohy, ale jako doplněk nekonečných možností, hmatatelný důkaz své neklidné mysli. Tento sebepopisující „hybridní člověk“, zčásti člověk, zčásti robot, disponuje především mozkem s „turbo-reakčními“ schopnostmi. Ve své dílně tento rozený designér vytváří nohy na míru, někdy architektonické, někdy utilitární.

Dokonce má i skvělou sbírku „vylepšených“ lýtek, které by si kyborgové bez váhání pořídili. Svou fantomovou končetinu nahrazuje protézami inspirovanými marvelovským vesmírem nebo napodobujícími estetiku disko koulí. Jeho nejnovější umělecký počin? Protéza koncipovaná jako bouquet garni. Místo odpočinku vytvořil pomocí 3D tiskárny a dovnitř přidal čerstvé květiny, jako přenosnou vázu. Protože se nesnaží napodobovat originál, usiluje o originalitu tam, kde je stále příliš často stud nebo lítost.

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Prezentovat pozitivnější pohled na postižení

Prostřednictvím každého ze svých výtvorů se Alex nesnaží jen odvést pozornost od své odlišnosti; vyzývá lidi, aby změnili svůj pohled na věc. Tam, kde někteří vidí absenci, on vidí prostor, který lze zaplnit myšlenkami, barvami a příběhy. Jeho protéza již není symbolem ztráty, ale hmatatelným důkazem toho, že se tělo může vyvíjet, znovuobjevovat a dokonce se stát hřištěm pro fantazii.

Jeho přístup nám připomíná, že postižení se netýká jen toho, co chybí, ale také všeho, co se může objevit jiným způsobem. Bionická noha může chodit, běhat, podpírat tělo, ale v Alexových rukou může také rozesmát kočku, vyjádřit vášeň pro sci-fi nebo se stát chodícím uměleckým dílem. Proměňuje lékařskou pomůcku často spojovanou s bolestí v unikátní kus, který vzbuzuje spíše zvědavost než lítost.

Její protézy v konečném důsledku vyprávějí příběh mnohem větší než jen pouhou fyzickou rekonstrukci. Mluví o odolnosti, svobodě a hluboce lidské schopnosti proměnit těžkosti v nové příležitosti.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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