Podle této studie je komplex vnímání vlastního těla číslo jedna u žen.

Váha, postava, vzhled… problémy s vnímáním vlastního těla postihují velký počet žen. Několik studií ukazuje, že tyto obavy úzce souvisejí se standardy krásy, které společnost propaguje. Ze studií jasně vyplývá jeden trend: váha zůstává zdaleka nejčastějším zdrojem nejistoty.
Hmotnost, ústřední problém
Četné studie o vnímání vlastního těla docházejí ke stejnému závěru: štíhlost zůstává pro mnoho žen citlivým tématem. Například ve Francii některé studie naznačují , že přibližně každá druhá žena se cítí nespokojená se svým tělem. A ve většině případů tento pocit přímo souvisí s váhou nebo postavou.
Výzkumníci také pozorují , že ženy mají větší pravděpodobnost než muži, že chtějí zhubnout, a to i v případě, že jejich index tělesné hmotnosti (BMI) je v normálním rozmezí. Tento jev ilustruje poměrně běžný rozpor: mezi skutečným tělem a představou „ideálního“ těla, o kterém si myslíme, že bychom měli usilovat. Ženská těla jsou však přirozeně rozmanitá, proměnlivá a jedinečná. Studie ukazují především to, jak moc mohou vnější očekávání ovlivnit to, jak vnímáte tvar svého vlastního těla.
Velmi rozšířená nespokojenost s vlastním tělem
Problémy s vnímáním vlastního těla nejsou okrajovým jevem. Naopak, postihují velkou část ženské populace. Mezinárodní průzkum provedený institutem YouGov například ukazuje, že 67 % žen uvádí, že má problémy s vnímáním vlastního těla.
Vědci to označují jako „nespokojenost s vlastním tělem“. Tento termín popisuje vnímaný rozdíl mezi vaším současným vzhledem a vaším požadovaným vzhledem. Tento pocit se může lišit v závislosti na různých fázích života, sociálním prostředí a osobních zkušenostech.
Odborníci poukazují na to, že tato nespokojenost může někdy ovlivnit pohodu. Může ovlivnit sebevědomí, náladu a to, jak se cítíte. Tyto studie také zdůrazňují důležitý fakt: pochybnosti o fyzických standardech jsou extrémně běžné a nijak nesnižují hodnotu těla.
Pozadí standardů štíhlosti
Aby vědci pochopili, proč je váha nejčastějším zdrojem problémů s vnímáním vlastního těla, zkoumají sociální kontext. Sociologové vysvětlují, že ženy jsou obzvláště vystaveny standardům štíhlosti, které jsou velmi rozšířené v reklamě, módě a médiích.
Takzvané ženské postavy prezentované v těchto médiích jsou často štíhlejší než skutečný průměr pro populaci. Toto opakování obrazů může postupně ovlivnit vaše vnímání vlastního těla. Některé studie dokonce ukázaly, že pouhé vystavení se obrazům velmi štíhlých postav může u některých účastníků dočasně zvýšit nespokojenost se svým tělem. Jinými slovy, vizuální standardy, kterým jste denně vystaveni, hrají skutečnou roli v rozvoji nejistoty.
Fenomén, který překračuje generace
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se tyto obavy neomezují pouze na dospívající dívky. Studie provedená na více než 5 800 ženách ve věku 25 až 89 let ukazuje, že nespokojenost s vlastním tělem může přetrvávat i v dospělosti. Intenzita těchto nejistot se liší v závislosti na věku, zkušenostech a změnách v těle, ale otázka tvaru těla zůstává pro mnoho žen problémem. To ukazuje, jak hluboce mohou být v našem vnímání zakořeněny standardy krásy.
Výzkumníci se shodují v jednom bodě: nejčastějším problémem s vnímáním těla u žen je i nadále hmotnost a tvar těla. Tato zjištění také slouží jako připomínka něčeho zásadního: těla nejsou navržena tak, aby se přizpůsobovala jednomu ideálu. Každé tělo vypráví svůj příběh, vyvíjí se v průběhu času a zaslouží si být vnímáno s laskavostí.